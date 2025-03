Koniec sagi. Pogoń Szczecin oficjalnie ma nowego właściciela

Alex Haditaghi został nowym właścicielem Pogoni Szczecin. Kanadyjski biznesmen już wcześniej chciał przejąć klub, jednak na początku roku transakcja nie doszła do skutku. Tym razem się udało. "To coś więcej niż tylko kupno klubu piłkarskiego - to pasja, odpowiedzialność i oddanie hołdu dziedzictwu" - przekazał w oficjalnym komunikacie Haditaghi.

Ostatnie miesiące dla kibiców Pogoni Szczecin są niczym jak rollercoaster. Na początku 2025 klub miał przejąć właśnie Alex Haditaghi, jednak wtedy uprzedził go Nilo Effori. Brazylijczyk nie wpłacił jednak wymaganej kwoty na czas, a następnie zniknął, co ponownie skomplikowało całą sytuację.

"Alex Haditaghi po raz pierwszy rozpoczął negocjacje w grudniu 2024 z ówczesnym właścicielem Jarosławem Mroczkiem, pragnąc zabezpieczyć przyszłość klubu. Jednak w dramatycznym obrocie wydarzeń rozmowy załamały się w styczniu 2025, gdy Mroczek i jego zespół zdecydowali się sprzedać klub innej grupie inwestorów, pozornie zamykając drzwi marzeniom Haditaghiego" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Pogoni.

Haditaghi w końcu jednak dopiął swego. W komunikacie szczecińskiego klubu poinformowano, że tym razem wszystko poszło po myśli Kanadyjczyka, który został tym samym właścicielem "Portowców".

"Droga do przejęcia Pogoni Szczecin była niczym innym, jak grą w pokera z wysoką stawką, połączoną z mistrzowską partią szachów - taką, która wymagała cierpliwości, strategii i idealnego momentu, aby wykonać decydujący ruch" - napisano.

Urodzony w Iranie biznesmen jest podekscytowany swoją przyszłością związaną ze Szczecinem. Ma wielkie cele i ambicje.

- To coś więcej niż tylko kupno klubu piłkarskiego - to pasja, odpowiedzialność i oddanie hołdu dziedzictwu. Pogoń Szczecin przynależy do swoich kibiców, zawodników i miasta Szczecin. Nie wkroczyłem tutaj, żeby przejąć władzę - wkroczyłem, żeby uratować, odbudować, podnieść i uczynić ten klub wszystkim, czym ma być. Będziemy działać w sposób przejrzysty, uczciwy i z jasnym celem: dać klubowi sukces, dumę i przywrócić emocje tej drużynie piłkarskiej. Najlepsze dni Pogoni Szczecin są przed nami. I razem stworzymy historię - przekazał Haditaghi w komunikacie klubu.

W ruchu, który bardziej przypomina hitowy film niż transakcję zakupu klubu piłkarskiego, Alex Haditaghi oficjalnie przejął Pogoń Szczecin, ratując klub przed… pic.twitter.com/HRr0lm9oTN — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) March 14, 2025

Obecnie w tabeli Ekstraklasy Pogoń zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 40 punktów. Do trzeciej pozycji, dającej awans do eliminacji Ligi Konferencji, traci osiem "oczek". Do liderującego natomiast Lecha Poznań strata "Dumy Pomorza" wynosi osiem punktów. Podopieczni Roberta Kolendowicza rywalizują również w Pucharze Polski. W półfinale ich przeciwnikiem jest Puszcza Niepołomice.