Pogoń Szczecin - Cracovia to jeden z meczów 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Pogoń Szczecin w końcu wychodzi na prostą, po tym jak klub poinformował, że doszło do zmiany właściciela. Choć ostatnie mecze w wykonaniu "Portowców" mogły pozostawić trochę do życzenia, to wciąż walczą oni o czołowe lokaty PKO BP Ekstraklasy, znajdując się tuż za plecami Legii Warszawa będącej na czwartej pozycji. W poprzedniej kolejce zremisowali jedynie ze Śląskiem Wrocław 1:1.

Szczecinianie muszą natomiast czuć oddech Cracovii, która jest tylko dwa punkty za nimi. Na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań wygrali tylko raz, zremisowali w trzech meczach oraz przegrali w jednym. Jeśli "Pasy" chcą bić się o czołowe lokaty, to sięgnięcie po komplet punktów w starciu z Pogonią będzie ich obowiązkiem.

