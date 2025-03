To był mecz wstydu. Teraz znowu z nimi zagramy. PZPN już to potwierdził

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że 6 czerwca reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Mołdawią. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kibice doskonale pamiętają tego rywala, ponieważ Biało-Czerwoni przegrali z nim w kwalifikacjach do mistrzostw Europy w 2023 roku.

Tamto spotkanie, które zostało rozegrane 20 czerwca 2023 roku w Kiszyniowie, zostało okrzyknięte jako "mecz wstydu". Polacy byli zdecydowanymi faworytami i do przerwy, zgodnie z oczekiwaniami, prowadzili 2:0 po trafieniach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie doszło jednak do kompromitacji naszego zespołu, który stracił trzy gole i sensacyjnie przegrał 2:3. Selekcjonerem naszej kadry był wówczas Fernando Santos, który niedługo później pożegnał się z posadą.

Niespełna dwa lata od tamtego meczu (w międzyczasie był jeszcze rewanż na PGE Narodowym, zakończony remisem 1:1), 6 czerwca 2025 roku ekipa Michała Probierza znowu zmierzy się z Mołdawią. Tym razem będzie to spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do meczu z Finlandią w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Konfrontacja w Helsinkach zaplanowana została cztery dni później - 10 czerwca.

Warto podkreślić, że Polacy z Mołdawią zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatni raz Biało-Czerwoni gościli w "Kotle Czarownic" 29 marca 2022 roku, kiedy zmierzyli się ze Szwedami w finale baraży o mundial w Katarze. Udało się wówczas wygrać 2:0.

Z Mołdawią zagramy dziewiąty raz w historii. Dotychczasowy bilans to pięć zwycięstw, dwa remisy i wspomniana, niechlubna porażka.

Wcześniej, bo 21 oraz 24 marca Polska zagra pierwsze mecze w kwalifikacjach do mundialu 2026. Rywalami na PGE Narodowym będą odpowiednio Litwa oraz Malta.

