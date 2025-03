Dziki Warszawa w Final Four!

Dziki zagrają w Final Four rozgrywek European North Basketball League! W środę zespół z Warszawy co prawda przegrał z Bamberg Baskets 72:91, ale w pierwszym meczu ćwierćfinałowym wygrał przecież różnicą aż 21 punktów. Kluczowe rzuty w końcówce trafiał Alijah Comithier.

Początek spotkania był wyrównany, a goście potrafili wychodzić na prowadzenie chociażby po rzutach Nikoli Radicevicia i Alijah Comithiera. Nie do zatrzymania był jednak z drugiej strony Moritz Krimmer - dzięki niemu ekipa z Niemiec po 10 minutach prowadziła 21:16. W drugiej kwarcie grała jeszcze lepiej w ataku, a Dziki nie do końca były w stanie dotrzymać kroku. Sytuację starali się poprawiać Wesson oraz Radicević, ale to było zdecydowanie za mało. Swoje akcje kończyli Ronaldo Segu i Noah Locke - pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:31.

Spotkanie w Warszawie Dziki wygrały różnicą 21 punktów i w pewnym momencie trzeciej kwarty gospodarze już odrobili te straty! Po rzutach wolnych Kyle’a Loftona i Ibrahima Boye’a prowadzili nawet 25 punktami! Ajiyah Comithier i Mateusz Bartosz zmniejszyli lekko straty - po 30 minutach było więc 72:53. Kolejna część meczu była bardzo zacięta, ale to ekipa trenera Antona Gavela miała inicjatywę w ataku. W samej końcówce kluczowe akcje należały jednak do Comithiera! Dzięki niemu zespół z Warszawy przegrywał 19 punktami. Ostatnie zagranie meczu należało do Locke’a. Ten jednak nie trafił, a to oznaczało awans Dzików!

Final Four rozgrywek ENBL odbędzie się 8 i 9 kwietnia w Bratysławie. W półfinale zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego zagra z Newcastle Eagles.

Bamberg Baskets - Dziki Warszawa 91:72 (21:16, 26:15, 25:22, 19:19)

Bamberg: Feazell 19, Boye 16, Krimmer 16, Locke 15, Segu 11, Moller 5, Horvath 4, Lofton 3, Petković 2, Tadda 0, Wohlrath 0

Dziki Warszawa: Comithier 18, Szlachetka 14, Fulkerson 12, Wesson 12, Radicević 11, Mokros 3, Bartosz 2, Andersson 0, Grochowski 0, Pamuła 0

plk.pl