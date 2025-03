Hit transferowy Industrii Kielce! Nowa gwiazda w zespole

Słoweński rozgrywający początkowo miał zostać zawodnikiem 20-krotnych mistrzów Polski od lipca 2026 roku. Magdalena Szczukiewicz, prezes KS Iskra Kielce, podkreśliła podczas środowej konferencji prasowej, że dzięki wsparciu sponsorów klubu Słoweniec będzie grał w stolicy regionu świętokrzyskiego już od przyszłego sezonu. Kontrakt został podpisany na cztery lata.

- W klubie doskonale pamiętamy czasy, kiedy na środku rozegrania grał Uros Zorman. Trzymamy kciuki, aby Aleks tak doskonale odnalazł się w naszym klubie, jak jego rodak – powiedziała Szczukiewicz.

Vlah od dwóch lat jest zawodnikiem duńskiego Aalborg Handbold. W tym sezonie w barwach tej drużyny zdobył 43 bramki w Lidze Mistrzów i 78 w duńskiej lidze. Nowy nabytek Industrii wcześniej grał w słoweńskim RD Koper, RK Zagrzeb i Celje Pivovarna Lasko. Jest wielokrotnym reprezentantem swojego kraju, w ubiegłym roku z kadrą Słowenii zajął czwarte miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- To klub, którego mecze oglądałem już jako dziecko. Zacząłem, gdy grał tutaj Uros Zorman i pamiętam wygraną Ligi Mistrzów z 2016 roku. Jednym z największych moich marzeń w karierze jest zwycięstwo w tych rozgrywkach i wierzę, że w tym klubie to osiągnę – podkreślił Vlah.

Słoweniec nie ukrywał, że jednym z czynników, które skłoniły go do przyjścia do Kielc była osoba trenera Tałanta Dujszebajewa:

- To jeden z najlepszych sportowców w tej dyscyplinie jako zawodnik i trener. To wielki przywilej być jego zawodnikiem i myślę, że mogę się od niego bardzo wiele nauczyć – mówił słoweński rozgrywający.

Trener Industrii nie ukrywał, że z przyjściem Vlaha do Kielc wiąże duże nadzieje.

- Aleks już od wielu lat gra na najwyższym poziomie. Takiego zawodnika jeszcze nie mieliśmy. Jego rodak Uros Zorman jest już legendą tego klubu. Mam nadzieję, że podobnie będzie z Aleksem - powiedział Tałant Dujszebajew.

PAP