Antiga wrócił i wygrał. Mistrzyni Europy mówi jednak o dziwnej decyzji polskiego klubu

DevelopRes Rzeszów rzutem na taśmę wygrał rundę zasadniczą w Tauron Lidze. Nowy-stary trener Stephane Antiga ma powody do radości, aczkolwiek jego pojawienie się w klubie budzi duże wątpliwości o wynik DevelopResu w play-off. - To dziwna decyzja, zważywszy na fakt, że zespół osiągnął wszystkie cele – mówi nam mistrzyni Europy Joanna Podoba-Malicka.

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: ŁKS rzutem na taśmę stracił pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Czy to będzie miało jakieś konsekwencje?

Joanna Podoba-Malicka, mistrzyni Europy w siatkówce: To zobaczymy. Ja zawsze powtarzam, że jeśli zespół chce walczyć o najwyższe trofeum, to musi wygrać wszędzie, ze wszystkimi i bez względu na wszystko. A już poza wszystkim to pierwsza runda play-off wydaje się łatwa do przejścia dla drużyn z miejsc 1-4 po rundzie zasadniczej.

Czyli ŁKS nie zapłacze?

Tego nie powiedziałam. Kolejne mecze będą już trudne. W drugiej rundzie ŁKS trafi na Budowlanych Łódź. W fazie zasadniczej te drużyny podzieliły się punktami. W lepszych nastrojach przed rywalizacją będą Budowlane, bo ostatni mecz wygrały 3:0. ŁKS pewnie jednak będzie się pocieszał tym, że nigdzie nie będzie musiał jechać, że szanse są równe, bo żadna z drużyn nie będzie miała handicapu własnej hali. Oba zespoły grają na tej samej.

Gdyby tak jednak ŁKS awansował do finału i trafiłby w nim na DevelopRes, to będzie w gorszej sytuacji przez to, że w środę stracił to pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej.

A to zgoda. W finale gra się do trzech zwycięstw, więc jeśli DevelopRes wygra dwa u siebie, a potem ŁKS dwa u siebie, to decydujący mecz odbędzie się w Rzeszowie. Z drugiej strony wrócę do mojej myśli, że jak się chce być mistrzem, to trzeba zawsze i wszędzie.

Mógł sobie jednak ŁKS ułatwić życie.

Mógł, choć tak naprawdę nie wiemy, czy nie zrobił tego, tracąc pierwszą pozycję. Bo przez to, że nie wygrał sezonu zasadniczego, nie wpadnie w drugiej rundzie na BKS Bostik Bielsko-Biała. BKS w sezonie zasadniczym dwa razy pokonał ŁKS. To jedyny zespół, który dwa razy z nimi wygrał. BKS ma patent na ŁKS, więc jak teraz sobie o tym w Łodzi przypomną, to na pewno na to drugie miejsce narzekać nie będą.

Jakby nie spojrzeć, to na finiszu rundy zasadniczej sporo się działo. DevelopRes, który wyrwał fotel lidera ŁKS-owi, grał już z nowym trenerem. Michala Maska zastąpił Stephane Antiga.

Nie chcę tego oceniać, bo właściciele mieli do tego prawo. Z drugiej strony, to dziwna decyzja, zważywszy na fakt, że zespół osiągnął wszystkie cele. Zrobił, co miał do zrobienia. No i bardzo fajnie wypadł w turnieju o Puchar Polski. Grał bardzo dobrą siatkówkę. Drużyna wyglądała na zgraną, skonsolidowaną, bez słabych punktów. Trudno było ją złamać. Widać było, że zawodniczki wierzą w to, co robią. Konsekwentnie dążyły do celu. Nie straciły nawet seta pomimo kontuzji siatkarki zdobywającej najwięcej punktów. Wreszcie wygrały finał z ŁKS-em, choć to nie był łatwy mecz.

To chyba jednak muszę poprosić o ocenę i odpowiedź na pytanie, czy decyzja o zmianie była słuszna.

To pokaże nam wynik końcowy. Słuchając zawodniczek, widać było, że jest im przykro. Także trener Masek nie brał udziału w świętowaniu sukcesu z prezydentem miasta, co też nie wyglądało dobrze. Bo jednak taka sytuacja wymaga dorosłego podejścia. Jest jednak Antiga, który zna ten zespół i realia pracy w Rzeszowie.

Trudno więc mówić o rewolucji.

On już pracował z tym zespołem, więc najłatwiej będzie mu wejść i ponownie go poprowadzić. Tym bardziej że przejął bardzo dobrą drużynę. Choć, jak komentowałam debiut Antigi, to miałam wrażenie, że on zbiera informacje. Robił dużo zmian, chciał zobaczyć, jak funkcjonuje zespół, chciał sprawdzić, jak prezentują się zawodniczki spoza szóstki.

Przeszkoda w pierwszej rundzie nie skomplikuje życia nowemu trenerowi DevelopResu.

Kto wiem. Chemik Police pokazał już charakter i to, że potrafi bić się z czołówką. BKS-owi narobił problemu, DevelopResowi też urwał po secie w każdym meczu. Antiga musi być czujny, Rzeszów musi uważać, bo to nie będzie spotkanie z gatunku łatwych i przyjemnych. Trzeba będzie pokazać charakter.

Zasadniczo nie sposób jednak uciec od refleksji, że w Rzeszowie dokonali zmiany w złym momencie. Mechanizm dobrze funkcjonował, więc można było spokojnie poczekać do końca sezonu.

Dlatego wszyscy się dziwią, że choć mieli w Rzeszowie wszystko poukładane, to zdecydowali się na taką roszadę. Jeśli jednak drużyna wygra ligę, to każdy powie, że decyzja była słuszna.

Pani już właściwie na to pytanie odpowiedziała, ale zapytam raz jeszcze o to, czy w pierwszej rundzie play-off możliwe są niespodzianki.

Zespoły z dolnej części tabeli pokazały nie raz, że potrafią być groźne. Bydgoszcz wygrała z ŁKS-em, Kalisz przegrał z tym samym ŁKS-em 2:3, a Chemik potrafi się postawić, o czym wspomniałam wcześniej.

Jak mam to rozumieć?

Tak, że choć drużyny pierwszej czwórki są na papierze faworytami, to nie mogą podejść do meczów na luzie. Trzeba pełnej koncentracji. Faworyci muszą pokazać, że naprawdę chcą walczyć o medale. Faza play-off to najtrudniejsza część sezonu, więc tu nikogo nie wolno lekceważyć.

To kto może zrobić psikusa wyżej notowanemu zespołowi?

Najprędzej Radomka. Jej rywalizacja z BKS-em może być ciekawa. BKS dotąd mocno falował z formą, trudno było się bielszczankom ustabilizować. Zdarzały im się mecze słabe i jeśli teraz się to powtórzy, to rywalizacja będzie bardzo wyrównana. Z drugiej strony zobaczymy, jak Radom poradzi sobie z obciążeniem związanym z grą w play-off.

Pary play-off w Tauron Lidze

DevelopRes Rzeszów – Lotto Chemik Police

ŁKS Commercecon Łódź – ITA Tools Stal Mielec

Grot Budowlani Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Moya Radomka Radom