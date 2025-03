Walka o Kryształową Kulę nie została jeszcze rozstrzygnięta. W klasyfikacji generalnej prowadzi Daniel Tschofenig. Austriak, który brylował przez większą część sezonu, ostatnio złapał wyraźną zadyszkę. Poskutkowało to tym, że drugi w cyklu jego rodak Jan Hoerl zbliżył się do nie go na 94 punkty. W trzech ostatnich punktowanych konkursach do zdobycia będzie maksymalnie 300 punktów, a zatem wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami walki do samego końca.

Do Lahti nie przyjechali czołowi reprezentanci Norwegii. To konsekwencja skandalu związanego z niedozwolonym przerabianiem kombinezonów, do którego doszło podczas mistrzostw świata w Trondheim. W Finlandii są Polacy, ale trudno się spodziewać, by włączyli się do rywalizacji o wysokie lokaty. Najwyżej w klasyfikacji generalnej PŚ plasuje się Paweł Wąsek, który jest 16.

Rok temu w Lahti odbyły się dwa konkursy indywidualne. W pierwszym najlepszy był Lovro Kos, a w drugim Jan Hoerl. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo zawodów Pucharu Świata w Lahti na Polsatsport.pl. Początek o 16:35.

mtu, Polsat Sport