WTA w Miami: Magda Linette - Jasmine Paolini. Relacja live i wynik na żywo

W 1/8 finału Linette uporała się niespodziewanie ze zdecydowanie wyżej notowaną tenisistką Coco Gauff. Poznanianka okazała się bardziej dokładna i staranna w swoich zagraniach w porównaniu z rywalką, co dało finalnie zwycięstwo 6:4, 6:4 i awans do ćwierćfinału. Dodajmy, że była to również pierwsza wygrana Polki z Amerykanką. W dwóch poprzednich meczach lepsza była właśnie mistrzyni US Open z 2023 roku.

W drodze do ćwierćfinału 33-letnia Polka pokonała również kolejno: Anastazję Pawluczenkową (7:6 (3), 6:2), Ekaterinę Alexandrovą (7:6 (5), 6:2) oraz Lindę Fruhvirtovą (7:5, 6:4).

Teraz przyjedzie jej się zmierzyć z objawieniem zeszłego sezonu - Jasmine Paolini. Włoszka z kolei odwróciła przebieg swojego starcia w 1/8 finału przeciwko Naomi Osace, zamykając ten mecz na swoją korzyść wynikiem 3:6, 6:4, 6:4.

