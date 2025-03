W piątkowym konkursie indywidualnym najlepiej z Polaków spisał się Wąsek, który został sklasyfikowany na 11. pozycji. Stoch był 14., Żyła - 17., Zniszczoł - 27., a Jakub Wolny - 30. Wygrał Słoweniec Domen Prevc, a zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie Austriak Daniel Tschofenig.

10 drużyn weźmie udział w sobotnim konkursie. Największe szanse na zwycięstwo mają Słoweńcy, Austriacy i Niemcy. O podium powalczą też Polacy i Japończycy.

- Jak zaczniemy oczekiwać podium, to nie skończy się dobrze. Nie ma co o tym myśleć. Natomiast jeśli będziemy się tym bawić i robić to, co robimy do tej pory, to stać nas na dobre skoki - powiedział Stoch.

Wyniki konkursu drużynowego będą uwzględniane w cyklu Planica 7, którego liderem po trzech skokach jest triumfator piątkowej rywalizacji Słoweniec Domen Prevc.

Relacja live i wyniki na żywo zawodów w Planicy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:30.