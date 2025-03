Nadzieja polskiego motorsportu zachwyca! Młody kierowca z tytułem mistrzowskim

Zmagania hiszpańskiej serii zimowej odbywają się przed startem właściwego sezonu Eurocup-3. Zawodnicy i zespoły rywalizowali na trzech torach - Jerez, Portimao i Aragon. Gładysz wygrał dwa wyścigi i dołożył do tego trzy miejsca na podium. Warto wspomnieć, że przed startami w Aragonii Polak miał 28 punktów straty do prowadzącego Mattii Colnaghiego. Ostatni weekend serii nie był jednak udany dla lidera mistrzostw. Włoch nie zdobył żadnego punktu, a Gładysz wygrał pierwszy wyścig, a drugi ukończył na drugiej lokacie. To wystarczyło do wyprzedzenia rywala w klasyfikacji generalnej i zapewnienia sobie tytułu.

Po obfitującej w sukcesy karierze w kartingu Gładysz zaliczył imponujące wejście do bolidów jednomiejscowych. W zeszłym roku zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zarówno Formula Winter Series, jak i Hiszpańskiej Formuły 4. Warto dodać, że w każdej z tych serii tarnowianin był debiutantem. Świetna dyspozycja poskutkowała przejściem do Eurocup-3.

Powstała w 2023 roku seria cieszy się coraz większym uznaniem w świecie motorsportu. Wystarczy wspomnieć, że kierowcy, którzy w poprzednim sezonie zajęli miejsca na podium klasyfikacji generalnej (Christian Ho, Javier Sagrera, Bruno del Pino), awansowali do Formuły 3. Przypomnijmy, że F3 to seria, której wyścigi odbywają się w niektóre weekendy z wyścigami F1.

Główny sezon Eurocup-3 ruszy 16 maja na Red Bull Ring w Austrii. Łącznie na kierowców czeka osiem weekendów wyścigowych na różnych europejskich torach. Na liście zgłoszonych do rywalizacji znalazło się dwóch Polaków - Maciej Gładysz w zespole MP Motorsport i Kacper Sztuka w Campos Racing.