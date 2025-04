Liga Konferencji UEFA to trzecie co do prestiżu, europejskie puchary. W tym sezonie występują w nich dwie polskie ekipy - Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

"Duma Podlasia" udowadnia, że stać ją na wiele – efektem tego jest awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Przed podopiecznymi Adriana Siemieńca jednak wyjątkowo trudne zadanie. Ich rywalem będzie Real Betis – obecnie szósta drużyna La Liga.

Jagiellonia Białystok w 1/8 finału wyeliminowała Cercle Brugge. Choć pierwszy mecz zakończył się pewnym zwycięstwem "Jagi" 3:0, to w rewanżu w Belgii do ostatnich minut musiała bronić korzystnego wyniku. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 2:0, ale nie wystarczyło to, by odebrać awans polskiej ekipie.

Z kolei Real Betis rywalizował z Vitorią Guimaraes. Zespół prowadzony przez Manuela Pellegriniego efektownie zwyciężył 6:2 w dwumeczu. Po remisie 2:2 w Portugalii, w rewanżu Hiszpanie byli bezlitośni i wygrali 4:0, pewnie meldując się w ćwierćfinale.

Stawką dwumeczu Jagiellonia – Real Betis jest awans do półfinału. Zwycięzca tej pary zmierzy się z lepszym z duetu Celje – Fiorentina.

Przypomnijmy, że finał tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Betis - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.