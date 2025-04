KAPEO Rocky Boxing Night 21: Meyna vs Wach. Wyniki walk

To bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na krajowej scenie pięściarskiej. Naprzeciw siebie staną dwie różne generacje - 25-letni Meyna, uznawany za największą nadzieję polskiej wagi ciężkiej, i 45-letni Wach, doświadczony wojownik, który w swojej karierze walczył m.in. z Władimirem Kliczką o mistrzostwo świata. Dla młodszego zawodnika to szansa na wspięcie się wyżej w rankingu WBC. Dla weterana natomiast - okazja, by jeszcze raz przypomnieć kibicom o swojej sile i ambicjach sportowych.

Walka zaplanowana jest na 10 rund. Meyna, legitymujący się bilansem 13 zwycięstw i jednej porażki, znajduje się na fali ośmiu wygranych pojedynków z rzędu, z których kilka zakończył efektownymi nokautami. Z kolei Wach, mający na koncie 38 wygranych, to ringowy "wyjadacz", który niejednokrotnie pokazywał, że potrafi przetrwać najcięższe szturmy.

Oprócz elektryzującej walki wieczoru, kibice mogą liczyć na siedem innych zawodowych pojedynków, w tym emocjonujące starcie o Międzynarodowy Pas Mistrza Polski w wadze lekkiej. Dominik Harwankowski (14-0) zmierzy się z groźnym Brazylijczykiem Jacksonem Furtado (11-2), który znany jest z widowiskowego stylu walki.

Transmisja gali w sobotę w Polsacie Sport Fight od godziny 18.15 i w Super Polsacie od 20.00. Całe wydarzenie można obejrzeć online w Polsat Box Go.

Wyniki walk na gali KAPEO Rocky Boxing Night 21:

Mariusz Wach (38-11) vs Kacper Meyna (13-1) - waga ciężka, o Pas WBC Baltic i Mistrzostwo Polski

Jackson Furtado (11-2) vs Dominik Harwankowski (14-0) - waga lekka, o Międzynarodowy Pas Mistrza Polski

Vaclav Pejsar (24-20) vs Nikodem Jeżewski (24-2-1) - waga bridger



Daniel Balcerzak (2-1) vs Filip Wąchała (2-0) - waga półśrednia

Piotr Balcerzak (0-2) vs Dawid Turzeniecki (3-0) - waga ciężka

Krzysztof Stawiarski (3-10) vs Łukasz Puczyński (5-1-1) - waga junior ciężka

Leon Maric (11-17) vs Adrian Domalewski (2-0) - waga junior ciężka



Artur Śmiejkowski (debiut) vs Rafał Jaszczuk(0-1-1) - waga ciężka

ŁO, Polsat Sport