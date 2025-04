To już drugie spotkanie towarzyskie z Ukrainą. W niedzielnym meczu w Krynicy-Zdroju emocji nie brakowało. Biało-Czerwoni prowadzili już 2:0, ale nasi wschodni sąsiedzi odrobili stratę, a później w dogrywce przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Obie drużyny przygotowują się do mistrzostw świata Dywizji 1A, które rozpoczną się 27 kwietnia i potrwają do 3 maja. Rywalami Polaków będą kolejno: Rumunia, Japonia, Włochy, Ukraina i Wielka Brytania. Dwa najlepsze zespoły awansują do przyszłorocznych MŚ Elity, a ostatni zespół zostanie zdegradowany do Dywizji 1B. Mecze Polaków na mistrzostwach świata będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

Zanim jednak mistrzostwa świata, czas na kolejne sparingi. Polaków czekają jeszcze mecze towarzyskie z Włochami 18 i 19 kwietnia w Sosnowcu oraz 24 kwietnia ze Słowenią w Mariborze.

MŚ Dywizji IA w Rumunii rozpoczną się już 27 kwietnia, gdy Polska zagra z gospodarzami. Transmisja wszystkich meczów na antenach Polsatu Sport, a w internecie na Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, PAP