Kontrakt podpisany. Były trener brazylijskich siatkarzy wraca do pracy

Brazylijczyk w klubowej siatkówce nie funkcjonował od 2020 roku, kiedy to pandemia koronawirusa przerwała jego pracę w EMS Taubate Funvic. Del Zotto aż do października 2023 roku był jednak selekcjonerem reprezentacji Brazylii, a z prowadzenia kadry zrezygnował... tuż po wywalczeniu awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Teraz, po półtorarocznym bezrobociu, Dal Zotto wraca na ławkę trenerską. Jak przyznał w rozmowie z GloboTV, przyjął propozycję objęcia południowokoreańskiej drużyny Incheon Korean Air Jumbos.

- Zrobiłem sobie ponad rok przerwy, żeby wszystko przemyśleć i zadbać o swoje zdrowie. Cały czas się jednak szkoliłem i na bieżąco śledziłem to, co się dzieje w światowej siatkówce. Wracam z ogromnymi pokładami energii i zapału do pracy - podkreślił szkoleniowiec.

Dal Zotto pełnił funkcję selekcjonera "Canarinhos" od 2017 roku. Zdobył z nimi srebrny (2018) i brązowy (2022) medal mistrzostw świata oraz zwyciężył w Pucharze Świata (2019).