Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie przystępuje do nadchodzącego meczu ligowego świeżo po nieudanym rewanżu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Mimo porażki 1:3 na Signal Iduna Park, efektowna wygrana 4:0 na własnym stadionie zapewniła "Dumie Katalonii" awans do półfinału rozgrywek. Tam czeka ich starcie z Interem Mediolan, którego barw bronią inni reprezentanci Polski - Nicola Zalewski i Piotr Zieliński.

Celta również nie może zaliczyć ostatniego spotkania do udanych. "Celestes" ulegli Espanyolowi, innemu zespołowi z Katalonii, notując tym samym pierwszą porażkę ligową po serii ośmiu meczów bez przegranej. Ekipa z Galicji zgromadziła dotychczas 43 punkty po 31 kolejkach, co daje jej siódmą pozycję w tabeli. To miejsce gwarantuje obecnie udział w fazie ligowej przyszłej edycji Ligi Europy. Jednak sytuacja w tabeli pozostaje dynamiczna, a drużyny tuż za plecami Celty depczą jej po piętach. Każde potknięcie może sporo kosztować.

Z kolei Barcelona pewnie przewodzi stawce w La Lidze z dorobkiem 70 punktów. Seria korzystnych rezultatów w połączeniu z potknięciami rywali sprawiła, że przewaga nad drugim w tabeli Realem Madryt wzrosła do czterech "oczek". To znaczący margines bezpieczeństwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wyrównana była walka o mistrzostwo jeszcze kilka tygodni temu. Atletico Madryt, które obecnie traci siedem punktów do lidera i trzy do "Królewskich", wydaje się lekko odstawać od wyścigu o tytuł.

Poprzednie starcie obu ekip miało miejsce w listopadzie zeszłego roku i zakończyło się remisem 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Celta Vigo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

ŁO, Polsat Sport