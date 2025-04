Alcaraz wycofał się z turnieju w Madrycie! Skorzystał na tym Majchrzak

Ostatni okres był bardzo intensywny dla Carlosa Alcaraza. Hiszpan zwyciężył turniej ATP Tour 1000 w Monte Carlo, natomiast podczas pięćsetki w Barcelonie występował do samego jej końca - uległ dopiero w finale Holgerowi Rune. W ciągu zaledwie 12 dni rozegrał tym samym aż dziesięć spotkań, co odbiło się na jego dyspozycji zdrowotnej.

Hiszpan doznał bowiem kontuzji prawej nogi. Mowa o niewielkim naderwaniu mięśnia przywodziciela. Uraz ten wykluczył Alcaraza z udziału w zawodach rangi ATP Tour 1000 w Madrycie, gdzie w trakcie swojej dotychczasowej kariery już dwukrotnie triumfował - w 2022 i 2023 roku.

Na nieszczęściu Hiszpana skorzystał Kamil Majchrzak. Polak odpadł w finałowej rundzie kwalifikacji do imprezy odbywającej się w stolicy Hiszpanii, przegrywając po trzysetowym starciu z Elmerem Mollerem. Po kilku innych rezygnacjach był jednak pierwszym oczekującym na wejście do głównej drabinki Mutua Madrid Open, co teraz stało się faktem.