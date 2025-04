29-punktowa strata odrobiona. Thunder bliżej awansu

Koszykarze Oklahoma City Thunder, najlepszego zespołu fazy zasadniczej NBA, odrobili 29-punktową stratę i pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 114:108 w trzecim spotkaniu pierwszej rundy play off. W rywalizacji do czterech wygranych prowadzą 3-0 i do awansu brakuje im jednej.