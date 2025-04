Największe gwiazdy zagrają w Warszawie! Występy Polaka będą elektryzować kibiców

Rozgrywany w ramach cyklu Grand Chess Tour turniej Superbet Rapid & Blitz jest organizowany w Polsce już po raz czwarty. Tak jak w poprzednich latach rywalizacja odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie. Każdego dnia (od soboty 26 kwietnia do wtorku 29 kwietnia) turniej będzie zaczynać się od godzinie 14.00, a ostatniego dnia (środa 30 kwietnia) od godziny 12.00.





– Jestem nastawiony całkiem optymistycznie – mówi przed pierwszym turniejowym dniem nasz arcymistrz Jan-Krzysztof Duda. – Cieszę się, że gramy w Polsce, w tym samym miejscu. Mieszkamy w tym samym hotelu co rok temu, więc gdzieś wracają różne wspomnienia. Przede wszystkim się cieszę, że takie duże zawody są rozgrywane u nas, że są polscy kibice. To na pewno przyczyni się do popularyzacji gry w szachy, zwłaszcza na amatorskim poziomie. Bardzo ciężko jest powiedzieć, de facto nie da się przewidzieć, kto będzie grał dobrze, kto źle i dlaczego. Jest po prostu wielu zawodników, a szybsze tempo gry powoduje, że ta wariacja jest większa. Będę się starał wykonywać dobre ruchy i nie myśleć za dużo o rzeczach, które nie są do końca zależne ode mnie. Wierzę w dobre ruchy, więc będę się starał wykonywać tylko te dobre – dodaje.

W warszawskim turnieju – jak przed rokiem – wprowadzono bilety-cegiełki, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Rozchodzą się one błyskawicznie, zostały już tylko ostatnie sztuki. Kibice mogą jednak nadal wejść bezpłatnie na niebiletowaną część widowni, ale przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia).

– Myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o Polskę i Warszawę, to jesteśmy już na stałe wpisani na mapę eventową, kibice czekają z niecierpliwością na kwiecień bądź maj, gdy najlepsi arcymistrzowie przyjeżdżają do Warszawy – mówi Łukasz Seweryniak, General Manager Superbet Polska. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to już czwarta edycja rozgrywana w naszym kraju. To nie jest typowe, sponsorskie krótkoterminowe działanie, tylko duży strategiczny projekt dla całej grupy. Być może same szachy nie kojarzą się od razu z zakładami sportowymi, dlatego też się dodatkowo cieszymy z naszej obecności przy turnieju. Lubimy takie odważne, niestandardowe decyzje, wspierające różne dyscypliny sportowe. Szachy to ogromna społeczność i mega potencjał. Widzę to też po sobie. Mój syn gra w szachy, lubi je, sam się zainteresował i rozwija tę pasję sam, grając też przez sieć – dodaje Łukasz Seweryniak.

Do stolicy przyjechali tak rozpoznawalni gracze, jak reprezentujący Francję Irańczyk Alireza Firouzja, Levon Aronian z USA, Praggnanandhaa Rameshbabu – indyjski arcymistrz, jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia na świecie, czy Maxime Vachier-Lagrave – francuski arcymistrz, były mistrz świata w szachach błyskawicznych (2021). To on przed czterema laty pokonał w finałowej dogrywce naszego arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę. Teraz w Warszawie nasz reprezentant będzie więc miał kolejną okazję do rewanżu za tamten pasjonujący pojedynek.

– Obsada jest niezwykle mocna, ale polskie ściany mocno Jankowi pomagają – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). – Trudno znaleźć turniej w ostatnich 4-5 latach w Polsce, w którym Janek miał problemy. Polscy kibice zasiądą na audytorium w Muzeum POLIN w Warszawie i będą czekać do ostatnich sekund każdej partii, żeby swojego idola nagrodzić burzą braw. Mam nadzieję, że okazji do owacji będą mieli jak najwięcej, a zwłaszcza w trakcie ceremonii zakończenia imprezy – dodaje.

Podobnie jak w poprzednich latach, wybitni szachiści w Warszawie rywalizować będą w szachach szybkich i błyskawicznych. Polski turniej otworzy tegoroczny cykl Grand Chess Tour, którego kolejne odsłony odbędą się w Bukareszcie, Zagrzebiu oraz Saint Louis, a wielki finał zaplanowano w Sao Paulo. W puli nagród znajduje się 1,6 miliona dolarów, a w Warszawie do wygrania będzie 175 tysięcy dolarów.

RM, Informacja prasowa