Pudzianowski vs Hall - zasady walki. Jak będzie wyglądał pojedynek "Pudziana"?

Walka, która elektryzuje fanów mieszanych sztuk walki na całym świecie, zostanie rozegrana w nietypowym formacie, odbiegającym od standardów obowiązujących w zawodowym MMA. Zamiast trzech pięciominutowych rund, zawodnicy zmierzą się w dwóch czterominutowych odsłonach, z przerwą trwającą 90 sekund.

Nie przewidziano limitu wagowego, co oznacza, że pojedynek zostanie rozegrany w kategorii open. To ukłon w stronę korzeni zawodników, którzy przez lata rywalizowali jako strogmani. Obaj wejdą do klatki jako przedstawiciele kategorii superciężkiej.

Organizatorzy zadbali także o dodatkowy element dramaturgii. W przypadku remisu na kartach punktowych po dwóch rundach, dojdzie do dogrywki. Będzie to dodatkowa, dwuminutowa runda, która wyłoni zwycięzcę bez konieczności sięgania po nierozstrzygnięty werdykt techniczny.

ŁO, Polsat Sport