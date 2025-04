Sensacja w Madrycie! Novak Djokovic odpadł z turnieju

Na niespodziankę zapowiadało się już po pierwszym secie - w tym lepszy okazał się Arnaldi, wygrywając 6:3. Jak się okazało, również w drugiej partii Włoch ograł słynnego rywala - triumfował 6:4 i 2:0 w całym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zabrała głos. Powiedziała wprost o niekontrolowanym odbiciu

- Pokonanie Novaka Djokovica to coś, o czym będę mógł opowiadać w przyszłości swoim dzieciom. To najlepszy tenisista w historii i to zaszczyt, że mogłem z nim zagrać. Jestem zadowolony z tego, jak grałem, i z tego zwycięstwa - powiedział 24-letni Włoch.

Był to pierwszy bezpośredni mecz Djokovicia i Arnaldiego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W kolejnej rundzie Arnaldi zmierzy się z Damirem Dzumhurem z Bośni i Hercegowiny.

Novak Djokovic - Matteo Arnaldi 3:6, 4:6

BS, Polsat Sport