Wielki powrót mistrza olimpijskiego. Chce inspirować nowe pokolenie

Czterokrotny medalista olimpijski i mistrz świata wróci na swoją ulubiona trasę w Londynie, gdzie triumfował czterokrotnie (2015, 2016, 2018 i 2019). W roku 2020 zajął ósme miejsce, ale od tamtej pory nie zdecydował się na start w stolicy Wielkiej Brytanii.

Stosunkowo szybko otrząsnął się po tamtej porażce, zdobywając w Tokio drugi, po Rio de Janeiro, tytuł olimpijski. Następnie ustanawił rekord świata w Berlinie w 2022 roku (2:01.09). Obecnie jest to drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki.

Kipchoge ma w pamięci start na olimpijskiej trasie w Paryżu. Szybko musiał zejść z trasy, przytłoczony bólem pleców. W Londynie przekroczenie linii mety w roli triumfatora nie jest jego główną motywacją.

- Myślę, że jestem najstarszym sportowcem (w londyńskim maratonie), jestem tu od 22 lat. Wierzę, że młodsi są lepsi ode mnie. Moim zadaniem jest ich inspirować, pokazywać im drogę – powiedział przed imprezą.

U jego boku wystąpią znakomici biegacze: obrońca tytułu, jego rodak Alexander Mutiso, mistrz olimpijski Etiopczyk Tamirat Tolaa, najlepszy biegacz 2024 roku Kenijczyk Sabastian Sawe (2:02.05 w grudniu w Walencji) i Jacob Kiplimo, niedawny rekordzista świata w półmaratonie. 24-letni Ugandyjczyk pokonał ten dystans w czasie poniżej 57 minut w lutym w Barcelonie, a występ ten wzbudził duże oczekiwania przed jego pierwszym maratonem w Londynie.

Ponad 840 tysięcy osób, prawie tyle samo kobiet co mężczyzn, zgłosiło chęć udziału w 45. edycji londyńskiego maratonu. To rekordowa liczba uczestników losowania, które wyłoniło 56 tysięcy dopuszczonych do startu - poinformowali organizatorzy.

Do wielkiej szóstki maratonów, oprócz londyńskiego, zaliczają się biegi w Nowym Jorku, Chicago, Berlinie, Bostonie i Tokio.

GM, PAP