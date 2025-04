Oto wschodząca gwiazda polskiej lekkoatletyki. Przepowiadają mu świetlaną przyszłość

19-latek początkowo zajmował się przede wszystkim konkurencjami rzutowymi. Z czasem jednak zdecydował się uprawianie wieloboju, w którym radzi sobie świetnie.

- Moja przygoda ze sportem trwa długo. Zaczęło się od rzutów i biegów przełajowych. Każdej konkurencji spróbowałem i nie potrafiłem wybrać jednej. Uznałem, że wielobój będzie dobrą opcją dla mnie - wyjaśniał.

W samych superlatywach o Trościance wypowiada się Tomasz Majewski. Wiceprezes PZLA podkreślił, że młody zawodnik jest niezwykle uzdolniony, a jego rozwój w ostatnim czasie jest imponujący.

- Takiego talentu dawno nie mieliśmy. Hubert nie ma "dziur". Wszystkie konkurencje wieloboju ma równe. Czego nie chwyci, to mu wychodzi. Przykładem jest tyczka, w której w zeszłym roku zrobił ogromny progres. To jest sport dla ciężko pracujących i odważnych ludzi - tłumaczył dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Trościanka opowiedział o emocjach, jakie towarzyszą mu w trakcie startów. Wicemistrz świata U-20 zaznaczył, jak ważna w wieloboju jest regularność.

- Stres, jaki mi doskwiera podczas startowania w wieloboju, jest nie do porównania z tym, jak startowałem w pojedynczej konkurencji. Kiedyś jak miałem sześć prób do oddania rzutu, to miałem większy spokój. Teraz mam 10 konkurencji, 10 startów i jeden start może mi zepsuć cały wynik. Muszę to wytrzymać i nad tym pracuję z trenerem - mówił.

Co ciekawe, 19-latek już niebawem przystąpi do egzaminu maturalnego. Jak podkreślił, nie czuje stresu.

- Raczej jestem spokojny. Dla mnie minimum to zdać. Jeśli będę miał więcej niż 60% ze wszystkiego, to będę zadowolony - powiedział.

