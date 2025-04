Djokovic niedługo przejdzie na emeryturę? Zaskakujące wyznanie tenisisty

Djokovic rozpoczął swoje zmagania w Madrycie od starcia z Matteo Arnaldim. Włoch szybko przejął kontrolę nad grą i ostatecznie wygrał mecz w zaledwie dwóch setach. To już czwarta taka sytuacja w tym sezonie, gdy wielokrotny mistrz wielkoszlemowy przegrywa swoje pierwsze spotkanie turnieju. Potem na konferencji prasowej poruszył ten temat.

– Jest to dla mnie nowa sytuacja, że liczę na to, że wygram jeden lub dwa mecze, jadąc na turniej. Miałem nadzieję, że wygram tutaj przynajmniej jeden mecz, ale sytuacja z Monte Carlo się powtórzyła. To dla mnie ciężkie mentalnie, gdy muszę się przestawić i zaakceptować to, że moja gra nie jest w tej chwili na najwyższym poziomie. Oczywiście najważniejsze zawsze będą dla mnie Wielkie Szlemy i to tam chcę grać swój najlepszy tenis, ale nie znaczy to, że nie chcę wygrać przyjeżdżając tutaj. Na pewno jadąc na Roland Garros, nie będę faworytem turnieju. Może to lepiej, będzie to inna sytuacja niż przez wiele lat mojej kariery. Może mi to pomoże. - przyznał Djokovic.

Zawodnik twierdzi, że jest zadowolony ze swojej dotychczasowej kariery. Teraz musi tylko przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

- W żadnym wypadku nie narzekam. Jestem dumny z mojej 20-letniej kariery. Po prostu wiem, że jest taki moment w karierze, gdzie zatacza się koło. Wygrane nie przychodzą już tak łatwo. Muszę skalibrować swoje oczekiwania do tego i oswoić się z tym.

Tenisistę zapytano, czy jest szansa, że był to jego ostatni rozegrany mecz w Madrycie. Jego odpowiedź może wskazywać na to, że rozważa przejście na emeryturę.

– Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Na pewno tu wrócę, ale nie wiem, czy jako zawodnik na turniej. - skomentował Serb.

Gabriela Mikulska