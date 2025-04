Wiceliderka światowego rankingu rozpoczęła rywalizację w stolicy Hiszpanii od drugiej rundy. W niej zmierzyła się z Alexandrą Ealą. Młoda Filipinka w ostatnim czasie spisuje się świetnie i już raz pokonała Świątek. Miało to miejsce w turnieju w Miami. Tym razem ponownie wysoko zawiesiła poprzeczkę Polce. Ostatecznie jednak górą była raszynianka i to ona awansowała do trzeciej rundy zmagań.

Tam czekała na nią Linda Noskova. Z Czeszką Świątek poradziła sobie szybciej. Spotkanie zakończyło się w dwóch setach (6:4, 6:2). Teraz druga rakieta świata przystąpi do walki o awans do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. W 1/8 finału czeka ją niełatwe zadanie.

Po drugiej stronie kortu stanie Sznajder. 21-latka to jedna z najlepiej zapowiadających się zawodniczek młodego pokolenia. Rosjanka ma już na swoim koncie zwycięstwa w turniejach rangi WTA. Aktualnie w światowym rankingu plasuje się na 13. pozycji. Co ciekawe, ze Świątek jeszcze nie grała. Poniedziałkowe starcie będzie ich pierwszym w historii.

Świątek - Sznajder. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz 1/8 finału turnieju WTA w Madrycie pomiędzy Świątek a Sznajder zostanie rozegrany w poniedziałek 28 kwietnia. Na razie nie jest znana dokładna godzina rozpoczęcia spotkania. Kiedy tylko zostanie ona podana do publicznej wiadomości, poinformujemy o tym.