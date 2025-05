Arka na kursie kolizyjnym z mistrzem Polski

W ostatnich latach, przeżywający swe najlepsze lata w historii ORLEN Orkan kilka razy rozgromił Arkę, w tym 115:5 w październiku 2022. Ale w rywalizacji tych drużyn były też wyniki dokładnie odwrotne, gdy to gdynianie rządzili w polskiej lidze i co roku zdobywali medale mistrzostw Polski. Ostatni mecz – jesienią w Sochaczewie skończył się zwycięstwem 40:19 dla Orkana.

W sobotę zderzą się wreszcie drużyny, które wyjdą na plac w jednym celu. Jedna i druga nie po to by przeżyć, ale by zwyciężyć. Orkan jest drugi w tabeli, Arka czwarta.

Brażuk: Arka idzie do przodu

- Do Gdyni jedziemy oczywiście po zwycięstwo, ale zdajemy sobie sprawę, jak silną drużyną stała się Arka Gdynia. Dziś to zespół, który bardzo mocno idzie do przodu – uważa trener Orkana, Maciej Brażuk. – Działaczom Arki udało się trafić z transferami w ostatnim okienku. Wprawdzie nowi zawodnicy dojechali do Gdyni niemal tuż przed sezonem, ale mieli już całkiem sporo czasu, by się zaaklimatyzować. Dla nas oczywiście cel jest jasny – wygrać i zbliżyć się do gry w upragnionym finale. Nieważne gdzie on będzie, ważne byśmy my się w nim znaleźli – dodaje Brażuk.

- Do meczu z Orkanem podchodzimy z pełną pokorą. Jesteśmy w pierwszej czwórce i z tego się cieszymy. Spełniamy nasze marzenia o grze o medal – mówi trener Arki, Łukasz Szostek. - W Arce świetnie pamiętamy lata, gdy co roku stawaliśmy na podium mistrzostw Polski. Zrobimy wszystko, by znów tak było. Pracujemy bardzo ciężko. Na mecz z Orkanem mamy kilka nowych rozwiązań. Zobaczymy, czy uda się je zrealizować. Ważne będzie też jak ten mecz zniosą mentalnie moi zawodnicy. Niektórzy dawno nie grali takich spotkań, inni wcale nie grali. Najważniejsze, że wszyscy chcą, że czuć w drużynie ducha walki. Mamy wprawdzie kilka delikatnych urazów, ale na spotkanie z mistrzem Polski każdy wychodzi i daje z siebie wszystko. Cieszę się, że Arka znów gra mecze, które są nazywane starciami kolejki – kończy trener Buldogów.

- Faworytem na pewno jest Orkan, ale Arka na swoim terenie, na sztucznej nawierzchni, do której jest przyzwyczajona, jest bardzo groźna ze swoją szybką, szeroką grą. Spodziewam się zaciętego spotkania. Z dużym zainteresowaniem obejrzę ten mecz. Stawiam jednak na bardziej doświadczoną ekipę, jaką jest dziś mistrz Polski – mówi trener lidera rozgrywek Pogoni Awenta Siedlce, Łukasz Nowosz.

Jego ekipa jedzie w niedzielę do Krakowa. O godz. 15 zmierzy się na stadionie Zwierzynieckiego na Błoniach z Juvenią, która raczej o medale już nie zagra, ale za cel stawia sobie sprawienie niespodzianki w choć jednym meczu z wielką trójką. W starciach z Orkanem i Ogniwem się nie udało, ale w obu meczach krakowianie pokazali świetną grę (porażki odpowiednio 13:33, 10:36). Mistrzów Polski krakowianie wręcz zdominowali przez pierwsze pół godziny gry.

Pogoń bez Gduli

- Juvenia jest u siebie bardzo groźna. W 2023 roku to krakowska ekipa odebrała Ogniwu prawo organizacji finału w Sopocie, pokonując ich na własnym boisku. Do meczu podchodzimy więc z pełną pokorą, ale też z dużą pewnością. Mamy na tyle mocną ekipę, by myśleć o zwycięstwie. Na każdy mecz wychodzimy, by wygrać. Nasz cel to odnieść zwycięstwa we wszystkich meczach do końca sezonu zasadniczego, a wtedy finał rozegramy w Siedlcach – dodaje Nowosz, który w niedzielnym meczu po raz pierwszy skorzysta z usług nowego zawodnika.

- W związku z kontuzją, jakiej podczas meczu kadry z Luksemburgiem doznał Daniel Gdula, na zasadzie tzw. transfery medycznego, czy jak to się u nas nazywa medical jokera, pozyskaliśmy Iese Leota’ę. To zawodnik, który grał ostatnio we Francji. Ma na koncie występy nawet na poziomie Pro2, a więc bardzo wysokim. Daniel ma naderwany przyczep mięśnia czworogłowego. Lekarze mówią, że potrzebuje od czterech do sześciu tygodni przerwy. By więc mógł w spokoju wracać do zdrowia, by nie miał ciśnienia, że musi grać, ściągnęliśmy na co najmniej sześć tygodni Leata’ę. To zawodnik mający korzenie samoańsko-nowozelandzkie. Zagra z nami co najmniej trzy najbliższe mecze – z Juvenią, Edach Budowlanymi Lublin i Arką – kończy Nowosz.

Czy Lublin może sprawić sensację?

Program XV kolejki uzupełnią starcia w Gdańsku oraz Lublinie. Drew Pal 2 Lechia podejmie beniaminka z Białegostoku. Będzie to starcie na szczycie odwróconej tabeli. Budmax jest ostatni, Lechia przedostatnia. Ale faworytem będzie zespół z Gdańska.

W Lublinie, gdzie przyjeżdża wicemistrz Polski Energa Ogniwo Sopot, także może być bardzo ciekawie. Miejscowi Edach Budowlani, mimo że przegrali ostatnio i to dość wysoko z Orkanem, wracali z Sochaczewa w dobrych nastrojach.

- Przegraliśmy 10:40, ale przypomnę, że w poprzednim meczu było 85:7 dla Orkana. Tym razem zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Wynik wręcz nie oddaje tego, co działo się na boisku. Bo powinno być góra 30:20 dla mistrzów Polski. Jestem naprawdę dumny z mojej drużyny – mówił po ubiegłotygodniowym meczu z Sochaczewie trener Budowlanych Andrzej Kozak i trudno się z nim nie zgodzić.

Budowlani nie będą faworytem, ale tak jak Arka, czy Juvenia, zrobią wszystko, by postawić się faworytom, a może sprawić sensację. Będzie o nią trudno, ale nie jest niemożliwa. Szykuje się naprawdę świetny, majowy weekend z rugby.

XV kolejka Ekstraligi

Drew Pal 2 Lechia Gdańsk v Budmex Rugby Białystok (sobota, godz. 13:00)

Edach Budowlani Lublin v Energa Ogniwo Sopot (sobota, godz. 14:30)

Life Style Catering RC Arka Gdynia v ORLEN Orkan Sochaczew (sobota, godz. 16:00)

Juvenia Kraków v Awenta Pogoń Siedlce (niedziela, godz. 15:00)

Robert Małolepszy, materiały prasowe