Trener liderującej w Betclic 1. lidze Arki deklaruje, że jego piłkarze mają wyjść w Gdyni w niedzielę na mecz z drugą Bruk-Bet Termaliką Nieciecza z wypiętą "klatą" i dużą pewnością siebie.

- Niezależnie, czy będziemy mieli już zapewniony awans, zagramy o zwycięstwo – powiedział Dawid Szwarga.

- Nasza pozycja wyjściowa przed końcówką sezonu jest bardzo dobra, ale droga nie jest zakończona. Jeszcze nie wylądowaliśmy i nie wykonaliśmy ostatniego kroku. Chcemy go zrobić jak najszybciej, najlepiej w niedzielę. Po to się trenuje, aby grać właśnie w takich meczach na szczycie, w dodatku przy pełnych trybunach – stwierdził w środę na konferencji prasowej w Gdyni Szwarga.

- Do meczu z Niecieczą przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania. Uważam, że zawodnicy i drużyna dobrze funkcjonują, jeśli działają w ramach określonego narzuconego rytmu. Bez względu na to, co wydarzy się w piątek, w niedzielę zrobimy wszystko, aby odnieść zwycięstwo. Każdy zawodnik ma wyjść na murawę z wypiętą klatą i dużą pewnością siebie, żeby pokazał najlepsze, co ma – zapewnił.

Ekipa z Niecieczy spisuje się na wyjazdach lepiej niż Arka - na obcych boiskach odniosła bowiem 10 ligowych triumfów, a żółto-niebiescy dziewięć. Właśnie z Termaliką ponieśli ostatnią, jedną z trzech, porażek w sezonie. 26 października ulegli na południu Polski 1:2.

Od tego momentu gdynianie rozegrali 16 ligowych spotkań, w których zanotowali 11 zwycięstw oraz pięć remisów, bramki 27-8.

- Całą rundę bazujemy na obronie, agresji i poświęceniu. Naszą silną stronę jest intensywność, pressing, organizacja gry, stałe fragmenty i fazy przejściowe. Nie można jednak być, jako zespół, idealnym, albo nawet dobrym w każdej fazie gry. Musisz coś wybrać, musisz mieć silne, ale też słabsze strony. Zamierzamy natomiast kreować więcej sytuacji, bo moim zdaniem możemy w ataku wyglądać lepiej – podkreślił.

