Wielkie emocje w polskiej lidze! Walka do ostatniej sekundy

Od początku kibice oglądali wyrównane widowisko, a drużyna będąca aktualnie na prowadzeniu zmieniała się właściwie co akcję. Po późniejszym trafieniu z dystansu Szymona Wójcika i kontrze Dariusa Perry’ego goście uciekali na osiem punktów. Aktywny był też Veljko Brkić, co pozwalało im na kontrolowanie sytuacji. Po 10 minutach było 14:22. Malik Johnson w drugiej kwarcie powoli odrabiał straty. Po chwili do remisu doprowadził Aleksandar Langović, a przewagę dawał Sebastian Kowalczyk! Orlen Zastal ciągle był jednak bardzo blisko. Po akcji Nichols - Brkić wracał na prowadzenie. Ostatecznie po efektownej akcji Artura Łabinowicza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:40.

Po przerwie znowu świetnie radził sobie Szymon Wójcik, a po jego akcji 2+1 zespół trenera Vladimira Jovanovicia uciekał na siedem punktów. Teraz ta ekipa starała się nakręcać tempo w ataku i powoli kontrolować sytuację. Świetnie prezentował się także Ty Nichols - po jego trójce różnica wzrosła do 14 punktów. Po 30 minutach było 52:66. W czwartej kwarcie gospodarze walczyli o lepszy wynik, a po trójce Malika Johnsona przegrywali już tylko siedmioma punktami. To nie był koniec! Na około minutę przed końcem po akcji 2+1 Aleksandra Langovicia stargardzianie przegrywali tylko punktem. Po chwili przewagę rzutami wolnymi dawał Paweł Kikowski! Odpowiedział na to Darius Perry, a następnie rzut wolny dodał Ty Nichols. W ostatniej akcji Malik Johnson nie zdołał oddać rzutu. To oznaczało zwycięstwo Orlen Zastalu 82:80!

Najlepszym zawodnikiem gości był Darius Perry z 19 punktami, 6 zbiórkami i 5 asystami. Aleksandar Langović zdobył 22 punkty i 5 zbiórek dla gospodarzy.

PGE Spójnia Stargard - Orlen Zastal Zielona Góra 80:82 (14:22, 25:18, 13:26, 28:16).

Punkty:

PGE Spójnia Stargard: Aleksandar Langovic 22, Malik Johnson 18, Paweł Kikowski 10, Jayden Martinez 10, Sebastian Kowalczyk 10, Dawid Słupiński 5, Yehonatan Yam 3, Kacper Borowski 2, Wesley Gordon 0, Isiah Ross 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Darius Perry 19, Szymon Wójcik 19, Veljko Brkic 16, Ty Charles Nichols 12, Artur Łabinowicz 7, Michał Kołodziej 5, Filip Matczak 2, Zachary Simmons 2, Michał Sitnik 0, Kellan Grady 0, Marcin Woroniecki 0.

PLK