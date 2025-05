Do obu meczów Polacy przygotowywali się przez kilka dni w Pruszkowie pod wodzą nowego trenera Joty Gonzaleza. Hiszpan niedawno zastąpił zdymisjonowanego Marcina Lijewskiego. W debiucie w nowej roli Gonzalezowi będą pomagali asystenci Zygmunt Kamys i Julen Aguinagalde.

W kadrze Polski zaszły trzy zmiany. Wskutek urazów do dyspozycji trenera nie są dostępni kapitan Arkadiusz Moryto, rozgrywający Szymon Sićko oraz skrzydłowy Marcin Marciniak. W ich miejsce do zespołu dołączyli trzeci bramkarz Jakub Skrzyniarz oraz rozgrywający Melvin Beckman i Patryk Wasiak. Drugi z nich wraca do kadry po trzyletniej przerwie. Z kolei leworęczny Wasiak będzie miał szanse zadebiutować w seniorskiej kadrze narodowej.

Trenerzy reprezentacji Izraela, David Pisonero i Chen Pomerantz, na krótkie zgrupowanie powołali 27 graczy. Przeprowadzili z nimi trzydniowe treningi w Izraelu. W drużynie zabraknie Yonatana Dayana, Snira Ntsię, Yossi Apo, którzy zmagają się z kontuzjami.

Obaj trenerzy, Fernandez i Pisonero, bardzo dobrze się znają. Łączy ich praca w klubie z Valladolid. Po raz pierwszy w tej kampanii zostali powołani na stanowisko selekcjonerów reprezentacji narodowych. Różnica wieku między nimi wynosi zaledwie kilka miesięcy.

Po czterech kolejkach w grupie B eliminacji Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Zapracowali na nie remisami z Izraelem 32:32 w Olsztynie i prowadzącymi w tabeli Portugalczykami 36:36 oraz pokonując na wyjeździe Rumunów 28:27. Z kolei w Portugalii przegrali 27:33. Awans do turnieju finałowego wywalczą po dwie drużyny z każdej grupy oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Izrael - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

KP, PAP