Krzeszowski planuje zdominować Herrmanna: Krok po kroku - najpierw wygrana w eliminatorze, potem pas!

27-letni Mariusz Krzeszowski (4-1) ma na koncie 3 wygrane z rzędu od czasu minimalnej porażki przez niejednogłośną decyzję z Samuelem Vogtem na gali Babilon MMA 37. Ostatnio zawodnik Czerwonego Smoka wygrywał kolejno z Mateuszem Golą, Jarosławem Lechem i Filipem Tomczakiem.

– Wszystko w mojej karierze dzieje się szybko, ale nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Jestem skoncentrowany na pracy i kolejnych krokach. Każda walka to nowe wyzwanie, dlatego nie myślę o bilansie czy tempie kariery. Cieszę się, że mogę stanąć do eliminatora w kategorii średniej. Do pojedynku z Szymonem Herrmannem podchodzę z dużym szacunkiem, ale też z pełną wiarą w siebie i w zespół – mówi Krzeszowski.

Przełomowym momentem była całkowita dominacja nad byłym pretendentem do tytułu Filipem Tomczakiem (10-6-1). Weteran nie był w stanie nawiązać z Krzeszowskim wyrównanej walki i przegrał wysoko na punkty na gali Babilon MMA 47 w Wieliczce.

– Od początku kariery celowo mierzyliśmy się z mocnymi rywalami. To była przemyślana droga - walczyć z tymi, którzy naprawdę mogą coś sprawdzić i dać rozwój. Starcie z Tomczakiem było dla mnie dużym testem. Pokazałem, że potrafię dominować także na tle bardzo doświadczonych zawodników, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że jestem gotowy na walki o najwyższe cele w Babilon MMA – podkreśla Krzeszowski.

Uczestnicy eliminatora nie mieli okazji się poznać ani wspólnie trenować, choć obaj mieszkają w Poznaniu. Obaj dodają, że rywalizacja klubowa (Ankos vs Czerwony Smok) z ich perspektywy nie ma żadnego znaczenia.

– Nie mieliśmy okazji trenować czy sparować, choć oczywiście w naszym środowisku zawodnicy się kojarzą. W klubie nie ma żadnej dodatkowej presji związanej z tym, że to rywal z Ankosu. Traktujemy to jak każdą inną walkę. Skupiam się na taktyce, treningu i realizacji planu, a nie na klubowej otoczce – mówi Krzeszowski.

Choć na papierze pojedynek zapowiada się na klasyczne 50-50, obaj zawodnicy są przekonani, że mają swoje przewagi. Krzeszowski uważa, że będzie w stanie zdominować rywala.

– Analizowaliśmy styl Szymona – to solidny, dobrze poukładany zawodnik, który wie, co robi w klatce. Ma swoje atuty, ale widzę też obszary, gdzie mogę go zdominować. Uważam, że tempo, kontrola dystansu i presja będą po mojej stronie. Mamy z narożnikiem konkretny plan na ten pojedynek i chcemy go zrealizować w stu procentach.

Na zwycięzcę czeka już mistrz wagi średniej – Adrian Błeszyński, który z pewnością z zaciekawieniem obejrzy starcie Herrmann vs Krzeszowski na gali Babilon MMA 52 w Nowym Targu.

– Adrian „Ares” Błeszyński to duże nazwisko i wielka postać tej kategorii, ale nie wybiegam w przyszłość. Teraz cała moja uwaga skupia się na eliminatorze. Wiem, co jest stawką, ale podchodzę do tego krok po kroku. Najpierw muszę wygrać z Herrmannem – dopiero wtedy będzie czas, by myśleć o mistrzowskim starciu, niezależnie od miejsca i atmosfery – kończy Mariusz Krzeszowski.

Karta walk Babilon MMA 52 w Nowym Targu:

Walki zawodowe:



MMA / 5x5 min / 70 kg: Krzysztof Mendlewski (8-3) vs Marcin Skrzek (9-5)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Szymon Herrmann (4-0) vs Mariusz Krzeszowski (4-1)

MMA / 3x5 min / 66 kg: Szymon Rakowicz (6-3) vs Gabriel Gilthon (5-3)

MMA / 3x5 min / 120 kg: Marcin Kalata (3-6) vs Jacek „Godzilla” Czajczyński (7-9-1)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Yehor Oliinyk (2-0) vs Filip „The Heat” Majić (4-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Kamil Woźny (2-0) vs Sebastian Szweda (4-6)

K1 / 3x3 min / 79 kg: Jacek Kubasiak (1-0) vs Adam Wójtowicz (3-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Krzysztof Pitoń (1-1) vs Damian Greń (debiut)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Hubert Iracki (debiut) vs Michał Bergman (1-2)



Walki semi-pro:



MMA / 3x3 min / 70 kg: Maks Karkula vs Olgierd Kozielski

MMA / 3x3 min / 56 kg: Daria Brzozowska vs Małgorzata Popowicz

Informacja Prasowa