Niecodzienna obietnica mistrza NBA. "Dotrzymuję słowa"

Były koszykarz Paul Pierce zadeklarował, że przejdzie 20 mil, czyli ponad 32 km, ze swojego domu do studia telewizyjnego, jeśli Boston Celtics przegrają drugi mecz z rzędu z New York Knicks w play off ligi NBA. Były gwiazdor "Celtów", po porażce młodszych kolegów, wywiązał się z obietnicy.