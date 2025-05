Wszystkie ligowe rozgrywki już się zakończyły, ale nie wszyscy półfinaliści Ligi Mistrzów mogą być z tego tytułu zadowoleni. Najgorzej w tym zestawieniu wypada Halkbank Ankara, który zajął zaledwie... ósme miejsce w tureckiej ekstraklasie. Poza podium zameldował się również JSW Jastrzębski Węgiel przegrywając rywalizację o trzecie miejsce PlusLigi z PGE Projektem Warszawa.

Najlepiej wyglądała w tym sezonie ligowa przygoda Aluron CMC Warty Zawiercie, która zdobyła wicemistrzostwo Polski. Brązem zadowolić musiała się z kolei ekipa Kamila Semeniuka - Sir Sicoma Monini Perugia, która sensacyjnie odpadła w półfinale po pięciomeczowej batalii z młodym zespołem Cucine Lube Civitanova.



- Dla niektórych jeszcze sezon się nie skończył. W sobotę bardzo ważny mecz, gdzie obie nasze drużyny się spotkają i będą walczyć o awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. To jest trochę taki finał przegranych tego sezonu. Oczywiście Jastrzębie wygrało Puchar Polski, ale ani Perugia, ani Halkbank w tym sezonie wielkich rzeczy nie zrobiły i - choć śmiesznie to zabrzmi - to będzie turniej pocieszenia wielkich drużyn. Tylko jeden zwycięży, wzniesie puchar i uratuje ten sezon - mówił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej tuż po zakończeniu finału ligowych rozgrywek.



Turniej finałowy Ligi Mistrzów będzie zatem dla części ekip ostatnią szansą, aby wznieść w tym sezonie trofeum. Dla kilku siatkarzy JSW Jastrzębskiego Węgla będzie to również ostatnia okazja, aby w dobrym stylu pożegnać się ze swoim klubem po wielu latach owocnej kariery.



Tak będzie między innymi w przypadku Norberta Hubera i Tomasza Fornala. Obaj zawodnicy obrali zagraniczne kierunki i po zakończeniu sezonu opuszczą PlusLigę. Z zespołem pożegna się również Jakub Popiwczak, który zapracował sobie na status legendy jastrzębskiego klubu, ale w PlusLidze pozostanie. Mając na uwadze sportowe ambicje całej trójki można spodziewać się, że zrobią wszystko, aby pożegnać kibiców utytułowanego klubu z przytupem.

Kiedy Final Four LM? O której godzinie? Terminarz Final Four LM w Łodzi:

Półfinały:



16 maja 2025, piątek, godzina 20:00: Sir Sicoma Monini Perugia - Halkbank Ankara



17 maja 2025, sobota, godzina 14:45: JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie



Mecze o medale:



18 maja 2025, niedziela, godzina 17:00. Mecz o brązowy medal



18 maja 2025, niedziela, godzina 20:30. Mecz o złoty medal



Transmisje z Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport