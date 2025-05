W najlepszej czwórce, oprócz polskich klubów, znalazły się także Sir Sicoma Perugia, z Kamilem Semeniukiem i Łukaszem Usowiczem w składzie, oraz Halkbank Ankara, który w ćwierćfinale wyeliminował PGE Projekt Warszawa. To właśnie zespoły z Włoch i Turcji rozpoczęły rywalizację w Łodzi piątkowym półfinałem. Jastrzębianie i zawiercianie zmierzą się w sobotę.

W pierwszym półfinale górą okazała się Perugia, pewnie wygrywając 3:0 i wywalczając awans do wielkiego finału.

Final Four, do którego Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej zdecydowała się wrócić w tym sezonie, to ostatni akord ligowych rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego.

Jastrzębski Węgiel, który wygrał fazę zasadniczą w PlusLidze i wywalczył Puchar Polski, niespodziewanie PlusLigę zakończył bez medalu. Zespół trenera Marcelo Mendeza, dla którego ten sezon to swoisty "last dance", bowiem wielu podstawowych zawodników zmieni barwy klubowe, od zdobycia krajowego pucharu notuje spadek formy. Siatkarze podkreślają jednak, że mają jeszcze coś do zdobycia i o przegranej rywalizacji o brąz w ekstraklasie już zapomnieli. Przed nimi szansa na trzeci z rzędu finał LM. Trofeum jeszcze jednak nie zdobyli - w 2023 roku przegrali w "polskim" decydującym starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a rok temu z włoskim Itasem Trentino.

W półfinale LM zadebiutują w sobotę zawiercianie. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego, wzmocnieni w tym sezonie m.in. amerykańskim przyjmującym Aaronem Russellem, notują bardzo dobry sezon, chociaż nie brakowało im potknięć. Takim był przegrany finał Pucharu Polski z Jastrzębskim Węglem, a także ostatnio porażka w finale PlusLigi drugi rok z rzędu. LM to dla nich ostatnia szansa na ważne trofeum w tym sezonie. Ich forma to jednak niewiadoma, ponieważ na ostatniej prostej rozgrywek kilku podstawowych graczy zmaga się z urazami.

Bezpośredni półfinał jastrzębian z zawiercianami oznacza, że polski zespół piąty raz z rzędu zagra w wielkim finale LM.

Turniej finałowy LM siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

2025-05-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara (piątek, godzina 19.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-17: JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-18: Mecz o 3. miejsce - Halkbank Ankara - JSW Jastrzębski Węgiel/Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-05-18: FINAŁ - Sir Sicoma Monini Perugia - JSW Jastrzębski Węgiel/Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.05; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat).

