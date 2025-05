Finał Ligi Mistrzyń: Arsenal - FC Barcelona. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Udział kobiecych drużyn Arsenalu i Barcelony w finale Champions League to niejako nagroda pocieszenia dla kibiców obu klubów za niepowodzenia panów w tych samych rozgrywkach. Przypomnijmy, że "Kanonierzy" okazali się gorsi od Paris Saint-Germain, natomiast "Duma Katalonii" przegrała w dwumeczu z Interem Mediolan.

Co innego panie. Zawodniczki z Londynu w drodze do finału uporały się najpierw w fazie grupowej z Bayernem Monachium, Juventusem i Valerengą, zajmując pierwsze miejsce z bilansem pięciu zwycięstw i porażki. W ćwierćfinale Arsenal pokonał Real Madryt, natomiast w półfinale okazał się lepszy od Lyonu.

ZOBACZ TAKŻE: Nie tylko Ewa Pajor! Polka najskuteczniejsza we Włoszech

Z kolei Barcelona rywalizowała w grupie z Manchesterem City, Hammarby oraz St. Polten. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, podobnie jak Arsenal, zainkasowała pięć wygranych i poniosła tylko jedną porażkę. W ćwierćfinale Ewa Pajor i spółka nie dały żadnych szans VfL Wolfsburgowi, strzelając mu w dwumeczu aż dziesięć goli. Równie efektownie "Blaugrana" wyeliminowała w półfinale Chelsea, aplikując "The Blues" aż osiem trafień.

Swój duży udział w kapitalnej postawie Barcelony ma Pajor, która zdobyła sześć bramek i zanotowała dwie asysty w tym sezonie Ligi Mistrzyń. Pod tym względem Polka zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelczyń tych rozgrywek i może realnie myśleć o tytule wicekrólowej. Liderką jest jej koleżanka z drużyny - Claudia Pina z dziesięcioma golami i to najprawdopodobniej Hiszpanka zostanie najlepszą napastniczką tej edycji Champions League. Pajor do drugiej lokaty traci natomiast tylko jednego gola - po siedem bramek mają bowiem Mariona Caldantey i Alessia Russo z Arsenalu, co jedynie dodaje smaczku finałowej rywalizacji.

Warto podkreślić, że 29-letnia reprezentantka Polski została już w tym sezonie królową strzelczyń w lidze hiszpańskiej, natomiast w sobotnim finale powalczy o swój pierwszy w karierze triumf w Lidze Mistrzyń. Dotychczas aż czterokrotnie dochodziła do finału tych rozgrywek z Wolfsburgiem, ale za każdym razem musiała uznawać wyższość rywalek.

Arsenal i Barcelona rywalizowały ze sobą już wielokrotnie. Ostatni raz w grudniu 2021 roku w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Wówczas zespół z Katalonii wygrał na The Emirates aż 4:0.

Gdzie obejrzeć finał Arsenal - Barcelona? O której godzinie?

Transmisja finału Ligi Mistrzyń Arsenal - FC Barcelona w sobotę 24 maja od godz. 17:50 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport