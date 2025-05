Koniec przygody Polaka z Roland Garros! Przegrał do zera

Roland Garros 2025 to dla Kamila Majchrzaka druga impreza wielkoszlemowa po powrocie z zawieszenia, a pierwsza, do której przystąpił bez konieczności gry w eliminacjach. Przeciwnikiem piotrkowianina w pierwszej rundzie w Paryżu był Hamad Medjedović.

Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnej wymiany ognia. Najpierw przełamał Serb, potem - Polak. Następnie panowie zdołali po dwa razy utrzymać podanie, a na tablicy widniał wynik 3:3. Od tamtego momentu całkowitą inicjatywę nad wydarzeniami na korcie przejął Medjedović, który wygrał kolejne trzy gemy i wyszedł na prowadzenie w całym spotkaniu.

Druga odsłona rywalizacji była bardzo wyrównana. Obaj zawodnicy bez większych problemów dopisywali kolejne cyferki obok swoich nazwisk przy własnym serwisie. Jedynego break pointa miał Serb, który odskoczył w ósmym gemie - na 5:3. Chwilę później natomiast Medjedović domknął partię na swoją korzyść, dzięki czemu od awansu do drugiej rundy Roland Garros dzielił go już tylko jeden set.

Na starcie trzeciego aktu zmagań ujrzeliśmy cztery przełamania z rzędu. Piąte mógł dopisać Serb, ale przy 2:2 Majchrzak obronił jednego break pointa. Następnie gra toczyła się gem za gem. Przy rezultacie 6:5 Polak miał piłkę setową przy podaniu Medjedovicia. Serb obronił się jednak silnym drugim serwisem.

O losach trzeciej partii zadecydował więc tie-break. W nim na 3:1 odskoczył Serb. Tenisista urodzony w Belgradzie nie oddał już do końca swojej przewagi, triumfując ostatecznie do dwóch i awansując tym samym do drugiej rundy Roland Garros.

Kamil Majchrzak - Hamad Medjedović 3:6, 3:6, 6:7(2)