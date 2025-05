Większość kibiców i ekspertów interesujących się polską piłką ręczną już od początku sezonu przewidywało, że właśnie tak będzie wyglądał finał ORLEN Superligi. Nic w tym dziwnego - Wisła i Industria to największe firmy szczypiorniaka w naszym kraju. Te dwa zespoły nie tylko prezentują się świetnie na krajowym podwórku, ale rywalizują także na arenie międzynarodowej.

Wtorkowy mecz to początek finałowej rywalizacji do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego spotkania jest ekipa z Płocka, natomiast drugie starcie zostanie rozegrane w Hali Legionów w Kielcach (04.06). Jeżeli do rozstrzygnięcia tych zmagań potrzebny będzie trzeci mecz, piłkarze ręcznie ponownie zmierzą się w Płocku.

Należy przypomnieć, że ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce w tym sezonie w meczach ligowych zmierzyły się już dwa razy. W Płocku szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Wisła (29:25), natomiast w stolicy województwa świętokrzyskiego lepsza okazała się Industria (25:24).

Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

