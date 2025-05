Piłkarki reprezentacji Polski na zgrupowaniu w Gdańsku przygotowują się do meczów w dywizji B Ligi Narodów. W piątek zmierzą się w Belfaście z Irlandią Północną, a we wtorek podejmą Rumunię na Polsat Plus Arenie. Po czterech kolejkach Biało-Czerwone prowadzą w grupie 1. Relacja live i wynik na żywo meczu Irlandia Północna - Polska na Polsatsport.pl.