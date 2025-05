Niemcy pewnie pokonały Ukrainę w siatkarskim turnieju Silesia Cup

Premierowa partia długo toczyła się pod dyktando siatkarzy Ukrainy. Gdy asa posłał Oleksandr Koval, było 8:14, a później 9:18. Gra Ukraińców się jednak załamała, a rywale ruszyli do odrabiania strat. Tim Peter popisał się punktową zagrywką i różnica stopniała do trzech oczek (16:19), a później Niemcy wyrównali po punktowym bloku (20:20). Ukraina miała piłkę setową przy stanie 22:24, ale niemieccy siatkarze doprowadzili do rywalizacji na przewagi, którą rozstrzygnęli po swojej myśli (28:26).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2025: Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów

Od początku drugiej odsłony minimalną przewagę mieli Niemcy (8:6). W środkowej części seta grali skutecznie i odskoczyli rywalom (17:13, 20:14), ale nie uniknęli słabszych fragmentów i rywale zbliżyli się na dwa oczka (22:20). Niemieccy siatkarze utrzymali jednak przewagę w końcówce, kończąc seta punktowym blokiem (25:21).

W trzecim secie również przewagę miała reprezentacja Niemiec, która grała skutecznie i dokładała punkty blokiem (12:9). Ukraina goniła wynik i odrobiła straty (19:19). Końcówka potoczyła się po myśli reprezentacji Niemiec, która znów odskoczyła przy zagrywkach Simona Torwie (23:19). Daniel Malescha wywalczył piłkę meczową, a błąd Ukraińców zakończył to spotkanie (25:20).

Drużyny były początkowo umówione na rozegranie czwartej partii, ale trener reprezentacji Ukrainy Raul Lozano zrezygnował z tego pomysłu. Reprezentacji Niemiec nie poprowadził Michał Winiarski, który nie dołączył jeszcze do kadry po wyczerpującym sezonie klubowym; zastępował go Thomas Ranner.

Turniej Silesia Cup jest rozgrywany w dniach 28–31 maja w Katowicach oraz w Gliwicach. Rywalizują w nim siatkarze reprezentacji Bułgarii, Niemiec, Polski i Ukrainy, które grają systemem "każdy z każdym". Jest to dla tych ekip sprawdzian przed Ligą Narodów.

Niemcy – Ukraina 3:0 (28:26, 25:21, 25:20)