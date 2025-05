Oto faworyt do objęcia Legii Warszawa! Pojawiły się pierwsze szczegóły

Wieści na ten temat na platformie X przekazał zwykle dobrze poinformowany użytkownik FootballScout. Szpilewskiemu pozostało jeszcze dogadać ostatnie detale kontraktu. Jeśli 37-latek finalnie przyjmie propozycję Legii, to niebawem powinien zostać ogłoszony nowym szkoleniowcem stołecznego zespołu. Co ciekawe, innym kandydatem do poprowadzenia Legii był Bartosz Grzelak. Szwedzki trener polskiego pochodzenia ostatnio pracował w węgierskim Ujpest FC.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny zwrot akcji! Znany trener wraca do byłego klubu

Przypomnijmy, że Szpilewski w przeszłości był już łączony z pracą w kilku polskich klubach. Urodzony w Mińsku szkoleniowiec znaczną część życia spędził w Niemczech. Jest wychowankiem VfB Stuttgart, w którego barwach zakończył przedwcześnie karierę w 2006 roku. Powodem była poważna kontuzja. Następnie rozpoczął przygodę z "trenerką".

Pracował z młodzieżą m.in. w Stutgarcie i RB Lipsk. Na szczeblu seniorskim prowadził do tej pory Dynamo Brześć, Kajrat Ałmaty, Erzgebirge Aue i Aris Limassol. Największe sukcesy święcił w Ałmatach i Limassolu, gdzie zdobywał odpowiednio mistrzostwo Kazachstanu i Cypru. Na swoim koncie ma również Puchar Cypru.

Miniony sezon prowadzony przez niego Aris ukończył na drugim miejscu w tabeli Cyprus League. Mistrzostwo zdobyła ekipa Pafos FC, która wyprzedziła drużynę Szpilewskiego o jeden punkt. Podopiecznymi Białorusina w cypryjskim klubie byli Miłosz Matysik i Karol Struski.

Wielce prawdopodobne, że na oficjalne ogłoszenie nazwiska nowego trenera Legii na razie poczekamy. Spekuluje się, że może to nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Zespół ze stolicy szuka nowego szkoleniowca po tym, jak wraz z końcem sezonu z klubem pożegnał się Goncalo Feio. Legia pod wodzą Portugalczyka wygrała Puchar Polski i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale rozczarowała w lidze. W PKO BP Ekstraklasie uplasowała się dopiero na piątej lokacie.

mtu, Polsat Sport