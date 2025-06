Debiutanci w kadrze, stare ambicje i nowe wyzwania - siatkarska Liga Narodów rusza już w czerwcu!

Tylko raz nie stanęli na podium Ligi Narodów



Odkąd w 2018 roku powołano do życia rozgrywki Ligi Narodów, to reprezentanci Polski tylko raz nie stanęli na podium. Co ciekawe, miało to miejsce w premierowej edycji. Od 2019 roku zawsze kończą z medalem.



W 2023 roku w Gdańsku wygrali Ligę Narodów, a przed rokiem w Łodzi finiszowali na trzecim miejscu z brązowymi medalami. Na koncie mają pięć krążków i pod względem ilościowym są najlepsi w całej stawce. Czy w 2025 roku znów potwierdzą swoje umiejętności i zameldują się na podium?

Aż siedmiu debiutantów w kadrze Grbicia. Wielu liderów będzie odpoczywać

Trener Nikola Grbić zaskoczył. Na rozgrywki Ligi Narodów powołał aż siedmiu debiutantów, w tym jednego zawodnika z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Szansę debiutu w tych prestiżowych rozgrywkach będą mieli:

- Alaksiej Nasewicz,

- Kajetan Kubicki,

- Jordan Zaleszczyk,

- Jakub Nowak,

- Mateusz Nowak,

- Mateusz Czunkiewicz,

- Maksymilian Granieczny.

Tylko od nich zależy, z jakiej strony się pokażą i czy pozostaną w kręgu zainteresowań selekcjonera na dłużej.

Sezon reprezentacyjny jest wymagający, dlatego trener Nikola Grbić zdecydował się na roszady w składzie. Skoro są debiutanci, to automatycznie zabrakło miejsca dla kilku doświadczonych zawodników. Tym samym w Lidze Narodów 2025 nie zobaczymy m.in.:

- Łukasza Kaczmarka,

- Marcina Janusza,

- Pawła Zatorskiego,

- Mateusza Bieńka,

- Grzegorza Łomacza.

To liderzy kadry w ostatnich latach, jednak w najbliższych tygodniach będą nieco więcej odpoczywać. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przechodzi metamorfozę. Odmłodzenie kadry przekłada się na liczne wyzwania. Jak poradzi sobie z tym sztab szkoleniowy?

Jego zadaniem jest umiejętne wkomponowanie nowych zawodników do drużyny, a także stworzenie wybuchowej mieszanki rutyny i doświadczenia z młodzieńczą fantazją debiutantów. Czy przyniesie to zamierzone efekty? Planowany przegląd kadr może przynieść wiele korzyści naszemu zespołowi w dłuższej perspektywie, ale początki bywają trudne.

O co grają polscy siatkarze? Zaczną w Chinach



Cel się nie zmienia. Jest nim wygrywanie w każdym kolejnym meczu, w tym zwłaszcza w turniejach mistrzowskich. Liga Narodów to prestiżowe rozgrywki i Biało-Czerwoni z pewnością powalczą o awans do finałów, a następnie o miejsce na podium. Jak co roku należą do grona głównych kandydatów do złota.

Pierwsze spotkanie polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów już 11 czerwca o 7:30 rano czasu polskiego. W Xi'an w dalekich Chinach zagrają z Holendrami i są zdecydowanymi faworytami. Czy dobrze wejdą w Ligę Narodów i potwierdzą swoją pozycję w światowej siatkówce? Przekonamy się już niebawem.