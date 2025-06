Nie żyje trzykrotny mistrz świata w boksie. Zmarł w drodze na trening

Mike McKenzie McCallum urodził się 7 marca 1956 roku w Kingston na Jamajce. Jako amator reprezentował kraj m.in. na Igrzyskach Panamerykańskich oraz zdobył złote medale w wadze półśredniej podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów i Igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów w 1978 roku. Na zawodowstwo przeszedł w 1981 roku.

Pierwszy tytuł mistrza świata zdobył w 1984 roku, pokonując Seana Manniona i sięgając po pas WBA kategorii junior średniej. W dalszej karierze sięgał też po tytuły mistrzowskie w wadze średniej (WBA) i półciężkiej (WBC). Na zawodowym ringu stoczył 55 walk - wygrał 49, z czego aż 36 przez nokaut. Przegrał tylko pięciokrotnie i raz zremisował.

McCallum znany był z niezwykle skutecznych ciosów na tułów, przez co zyskał przydomek "The Body Snatcher". W trakcie kariery walczył z takimi zawodnikami jak Donald Curry, Julian Jackson, James Toney, Michael Watson, Sumbu Kalambay, czy Roy Jones Jr. W 2003 roku został włączony do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu (International Boxing Hall of Fame).

Po zakończeniu kariery sportowej zajął się szkoleniem młodych pięściarzy. Według doniesień, pięściarz źle się poczuł w drodze na trening i zjechał z drogi. Został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie, a na miejscu stwierdzono jego zgon.

Informację o śmierci potwierdziła jamajska minister sportu Olivia Grange, a kondolencje złożyły m.in. redakcja magazynu "The Ring", czy DAZN Boxing.