Mecz o 3. miejsce ORLEN Superligi: Górnik Zabrze - REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Relacja live i wynik na żywo

W serii do dwóch zwycięstw REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski prowadzi 1:0 po ubiegłotygodniowym zwycięstwie. Spotkanie rozgrywane w Arenie Ostrów zakończyło się remisem 28:28, a o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy z Ostrowa.

Rywalizacja Górnika Zabrze z REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski to powtórka z ubiegłorocznej batalii o brązowe medale. Przed rokiem lepsi byli zawodnicy Górnika, którzy sięgnęli po brązowe medale. Dziś, by powtórzyć wynik sprzed roku, zabrzanie muszą wygrać we własnej hali, a następnie pokonać Ostrovię w jej własnej hali w ewentualnym trzecim spotkaniu, które zaplanowano na sobotę (7.06).

Pierwsze spotkanie rozgrywane w Ostrowie przyniosło wiele emocji. Gospodarze długo musieli gonić wynik, finalnie doprowadzając do remisu w ostatniej minucie spotkania. Wtorkowy mecz w Zabrzu również zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30

