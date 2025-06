Sensacyjna półfinalistka Roland Garros! Przed turniejem nikt jej nie znał

Lois Boisson to jedna z reprezentantek gospodarzy występująca w tegorocznej edycji Roland Garros z dziką kartą. Francuzka już w zeszłym roku prezentowała świetną formę, lecz wtedy występ w Paryżu uniemożliwiła jej kontuzja - zerwane więzadła krzyżowe.

W tym sezonie Boisson powróciła do rywalizacji po rekonwalescencji i ponownie zasłużyła sobie na specjalną przepustkę do French Open. Tę wykorzystuje fantastycznie. Dotarła do ćwierćfinału, gdzie jej przeciwniczką była rozstawiona z "6" Mirra Andriejewa.

Spotkanie lepiej rozpoczęła Rosjanka, która odskoczyła na 3:1. Francuzka momentalnie doprowadziła jednak do remisu. Następnie Andriejewa ponownie przełamała Boisson, a przy stanie 5:3 miała piłkę setową przy podaniu reprezentantki gospodarzy. Boisson wyszła z opresji, a chwilę później sama zanotowała rebreaka.

Losy pierwszej partii rozstrzygnęły się w tie-breaku. Ten był niezwykle wyrównany, decydowały detale. Ostatecznie lepsza okazała się Boisson, która triumfowała do sześciu.

W drugiej odsłonie rywalizacji to znów Andriejewa zaliczyła lepszy start. Rosjanka prowadziła już 3:0, ale wtedy na nieosiągalny dla niej poziom weszła Francuzka. Boisson zwyciężyła sześć gemów z rzędu, zamykając tym samym całą batalię i sensacyjnie meldując się w najlepszej czwórce Roland Garros.

O awans do wielkiego finału reprezentantka gospodarzy powalczy z turniejową "2" - Coco Gauff. Amerykanka w środowe południe wyeliminowała swoją rodaczkę, Madison Keys.

Lois Boisson - Mirra Andriejewa 7:6(6), 6:3