W tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów rywalizuje 18 zespołów. Jest to zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy w VNL grało 16 drużyn.

Tytułu bronią Francuzi, którzy w finale zeszłorocznej edycji pokonali Japończyków. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Polacy.

Biało-Czerwoni rywalizację w VNL 2025 rozpoczną na turnieju w chińskim Xi'an (11–15 czerwca). Drugi turniej zagrają w Chicago (25–29 czerwca), a na zakończenie pierwszej fazy wystąpią w roli gospodarza w Gdańsku (16–20 lipca).

Pierwszym rywalem naszych siatkarzy jest Holandia. Największą gwiazdą tej reprezentacji jest Nimir Abdel-Aziz, znany polskim kibicom z gry w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Wśród Polaków brakuje za to wielu gwiazd. Selekcjoner Nikola Grbić zdecydował się wysłać do Xi'an bardzo młody i eksperymentalny skład. W koszulce z orłem na piersi okazję do oficjalnego debiutu mają zatem m.in. Jakub Nowak czy Kewin Sasak.

Spotkania Ligi Narodów siatkarzy odbywają się między 11 czerwca i 3 sierpnia. Osiemnaście reprezentacji rozegra łącznie 116 meczów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia w środę na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 7:30.