Bramkarz Barcelony łączony z wielkimi klubami! Gdzie zagra w przyszłym sezonie?

Sytuacja ter Stegena nie należy do najłatwiejszych. Praktycznie cały poprzedni sezon stracił on z powodu bardzo poważnej kontuzji, której nabawił się we wrześniu 2024 roku. Barcelona szybko zakontraktowała Wojciecha Szczęsnego, który po kilku miesiącach wygrał rywalizację z Inakim Peną. Polak stał się pewnym punktem drużyny Hansiego Flicka.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjaśnia się przyszłość Nicoli Zalewskiego. Tam ma zagrać w przyszłym sezonie

Nowym nabytkiem "Dumy Katalonii" ma zostać na dniach Joan Garcia i to właśnie 24-latek ma być pierwszym wyborem w bramce Barcelony w przyszłym sezonie. Oznacza to, że ter Stegen może razem ze Szczęsnym usiąść na ławce. Celem Niemca jest gra podczas mistrzostw świata 2026, ale żeby to się wydarzyło, musi być podstawowym golkiperem. W związku z tym możliwe jest odejście 33-latka z Barcelony.

Zdaniem dziennikarzy "Bilda" lista potencjalnych chętnych na ter Stegena jest dość długa. Niemcy łączą bramkarza z Milanem, Juventusem, Manchesterem City, Paris Saint-Germain oraz Newcastle United. Czas pokaże czy i ewentualnie gdzie odejdzie 33-latek. Ostatnio przyznał, że będzie chciał walczyć o miejsce w bramce "Blaugrany".

IM, Polsat Sport