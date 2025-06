Jest potwierdzenie! Wielki transfer w PlusLidze stał się faktem

- Wybrałem Aluron CMC Wartę Zawiercie, ponieważ wiem, że jest to drużyna, która pozwoli mi walczyć o najwyższe cele oraz wygrywać najważniejsze trofea. Klub od kilku lat sukcesywnie pnie się krok po kroku do góry. Czuć w tym środowisku ogromny głód sukcesu. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się spełnić marzenia i zdobędziemy Ligę Mistrzów, co byłoby pierwszym takim osiągnięciem zarówno dla mnie, jak i dla klubu - powiedział 29-latek cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Transfer Popiwczaka to koniec pewnej epoki. Libero trafił do drużyny z Jastrzębia-Zdroju w 2012 roku w wieku 16 lat. Następnie awansował do pierwszego zespołu, z którym łącznie trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. Do tego dołożył Puchar i dwa Superpuchary Polski. Ponadto z drużyną dwukrotnie grał w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Urodzony w Legnicy zawodnik występuje także w reprezentacji Polski. W narodowych barwach debiutował w 2017 roku. W swoim dorobku ma m.in. triumf w Lidze Narodów i mistrzostwo Europy.

W zespole Michała Winiarskiego Popiwczak zastąpi na pozycji libero Luke'a Perrye'go. Australijczyk będzie kontynuował karierę w barwach włoskiej Modeny.