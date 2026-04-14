Będzie nowa hala w Warszawie! Znamy szczegóły

Konferencja w sprawie podpisania umowy na budowę hali sportowej w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra, z udziałem m.in. władz stolicy, odbyła się na zmodernizowanym boisku do rugby.

- Dzisiaj możemy ogłosić podpisanie umowy na budowę hali na sześć tysięcy widzów dla naszych sportowców - koszykarzy, siatkarzy. Cały trend odnowy Skry, historycznego miejsca, będzie kontynuowany. Mamy też nadzieję, że po wybudowaniu tej hali będziemy mogli rozmawiać jeszcze bardziej konkretnie o przyszłości samego stadionu, bo przypominam, że trwają prace w Ministerstwie Sportu na temat naszego przygotowania do złożenia kandydatury Warszawy i Polski do organizacji igrzysk olimpijskich - powiedział Trzaskowski.

- W ogóle mam nadzieję, że to też doprowadzi do tego, że inwestycje sportowe będą mogły się rozwijać w Warszawie jeszcze lepiej, przy wsparciu rządu. Naprawdę przyspieszyliśmy, jeżeli chodzi o sport i inwestycji jest coraz więcej. Natomiast dzisiaj cieszę się bardzo z tego, że mamy podpisaną umowę na budowę tej nowoczesnej hali - dodał.

Jak zaznaczył, prace ruszą w połowie roku. Wartość kontraktu to ponad 237 milionów złotych.

- W dwa i pół roku powstanie hala, bardzo oczekiwana, bo będą tutaj mogły być rozgrywane imprezy o charakterze ogólnopolskim. Zależy nam na tym, by uzupełniać brakujące ogniwa, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową na mapie Warszawy. Stolica bardzo potrzebuje tego typu obiektu po to, żeby wspierać nasze kluby, żeby mogły tutaj nie tylko trenować, ale też rozgrywać mecze w rozgrywkach europejskich. Dziś wysyłamy jasny sygnał, że „Skra wraca do gry” - podkreślił.

Nowa hala sportowa powstanie w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie.

Projekt zakłada budowę obiektu, który pomieści 6000 widzów i będzie umożliwiać przede wszystkim organizację zajęć sportowych oraz rozgrywek w koszykówce i siatkówce. W budynku zaplanowano dwie kondygnacje naziemne i dwie podziemne, powierzchnię użytkową około 9800 m kw. oraz pełne zaplecze techniczne.

Budowa hali to kolejny etap przywracania świetności legendarnej Skry. W ramach zakończonego I etapu modernizacji odnowiono teren o powierzchni 11 hektarów, gdzie powstał nowoczesny stadion lekkoatletyczny kategorii VA, boisko do rugby, strefa rzutni oraz budynek zaplecza sportowego. Zrewitalizowano również tereny zielone, alejki i staw, który naturalnie łączy Ośrodek Nowa Skra z Polem Mokotowskim.

W III etapie planowana jest modernizacja głównego stadionu lekkoatletycznego.

BS, PAP