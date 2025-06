Mamy kolejny medal. Polskie szablistki wicemistrzyniami Europy!

Rozstawione z "szóstką" Polki zaczęły od zwycięstwa w 1/8 finału nad Greczynkami 45:30. Rywalki mają w składzie dwie doświadczone, utytułowane i wysoko notowane zawodniczki - Theodorę Gkountourę i Despinę Georgiadou, ale brakuje im "tej trzeciej". Świetnie dysponowane podopieczne trenera kadry Tomasza Dominika szybko wypracowały wyraźną przewagę, m.in. 15:6 czy 30:16, i kontrolowały przebieg wydarzeń na planszy.

Równie pewnie Polki poradziły sobie w ćwierćfinale, choć ich przeciwniczkami były mistrzynie paryskich igrzysk - Ukrainki, z dwoma złotymi medalistkami z Paryża - Aliną Komaszczuk i Ołeną Krawacką na czele. Wynik 45:27 nie pozostawił złudzeń, który z zespołów był lepszy.

Dużo bardziej zacięty był półfinałowy pojedynek z Węgierkami. Wiceliderki światowego rankingu i srebrne medalistki poprzednich mistrzostw globu w 2023 roku prowadziły 10:7, 25:23 czy 35:33, ale losy spotkania odwróciła zdecydowanie Matuszak. Brązowa medalistka z Genui indywidualnie w ósmej rundzie wypunktowała Lucę Szucs 7:1 i Polki wygrywały 40:36. Brakujące do zwycięstwa pięć punktów w ostatniej walce uzbierała Cieślar.

W wieczornym finale, w którym "Biało-Czerwone" spotkały się z broniącymi tytułu i prowadzącymi w klasyfikacji drużynowej Francuzkami, górą były już rywalki, choć to Polki początkowo prowadziły nawet 15:10. Na szczególne uznanie w barwach "Trójkolorowych" zasłużyła zwłaszcza Sarah Noutcha, która w trudnych momentach odrabiała straty, podrywając swoje koleżanki do walki. Wicemistrzyni świata w drużynie z 2022 roku pokonała w 4. rundzie finału Zuzannę Lenkiewicz aż 10:3, dając Francuzkom prowadzenie, którego te nie oddały już do końca. Ostatecznie "Trójkolorowe" wygrały 45:31 i to one mogły cieszyć się ze złota.

Drużynowe srebro w szabli to drugi medal reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w Genui. Wcześniej brąz - również szabli - wywalczyła Sylwia Matuszak.

