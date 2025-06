Postawili na doświadczenie! Polski klub siatkarski zamknął formację środkowych

Mariusz Schamlewski (rocznik 1991) pierwsze siatkarskie kroki stawiał w MOS Wola Warszawa. W seniorskiej siatkówce debiutował w 2007 roku. Reprezentował barwy klubów: Pamapol Wielton Wieluń, Ślepsk Suwałki (z którym zdobył brązowy medal I ligi), MKS Będzin (2015–16, debiut w PlusLidze), Victoria Wałbrzych (2016–17), Dafi Społem Kielce (2017–18), Exact Systems Norwid Częstochowa 2018–19, Stal Nysa (2019–22, awans do PlusLigi w 2020 roku), Chemeko-System Gwardia Wrocław (2022–23, najlepiej blokujący Tauron 1. Ligi z dorobkiem aż 120 punktowych bloków).

W październiku 2023 roku trafił do Aluron CMC Warty Zawiercie, gdzie zastąpił kontuzjowanego Tomasza Kalembkę. Wraz z drużyną wywalczył wicemistrzostwo oraz Puchar Polski. Poprzedni sezon spędził w ekipie Pierrot Czarnych Radom, z którym zajął szóste miejsce w rozgrywkach PLS 1. Ligi. W PlusLidze Schamlewski rozegrał dotychczas pięć sezonów i wystąpił w 73 meczach.

– Mariusz to solidny i doświadczony środkowy, który bardzo dobrze uzupełni naszą linię na tej pozycji. Cieszymy się, że dołącza do naszego zespołu i że w nadchodzącym sezonie będzie częścią projektu budowanego w Gdańsku – powiedział trener Trefla Mariusz Sordyl.

– Cieszę się, że dołączam do drużyny, która co roku się rozwija i ma ambitne cele. Gdańsk to wyjątkowe miasto, a kibice już nieraz pokazali, jak potrafią wspierać swój klub. Powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy to dla mnie ogromna motywacja. Zrobię wszystko, by pomóc zespołowi w realizacji wyznaczonych celów – stwierdził Mariusz Schamlewski.

Mariusz Schamlewski zamknął formację środkowych Trefla na sezon 2025/2026. Inni nowi siatkarze w gdańskim klubie to Piotr Nowakowski, Joseph Worsley, Damian Schulz, Damian Kogut i Przemysław Stępień. Ważne umowy nadal mają: Aliaksei Nasevich, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka oraz Fabian Majcherski.

Polsat Sport, treflgdansk.pl