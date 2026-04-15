Pierwszy mecz o brąz dla UNI! Niewykorzystane szanse siatkarek BKS

Początek meczu to nerwowa gra i sporo błędów po obu stronach siatki. Po dwóch asach Aleksandry Gryki przewagę zaczęły budować bielszczanki (7:9). Zagrywka była w tej partii mocną bronią przyjezdnych, które w środkowej części seta wygrały pięć kolejnych akcji (12:18). Nie zatrzymał ich nawet uraz Gryki, która musiała opuścić boisko. W końcówce poszła kolejna punktowa seria, a po ataku Martyny Borowczak różnica doszła do dziesięciu oczek (14:24). Siatkarki z Opola obroniły trzy piłki setowe, ale Kertu Laak zamknęła seta atakiem z drugiej linii (17:25).

W drugim secie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskały siatkarki z Bielska-Białej (9:12). Opolanki odrobiły straty w jednym ustawieniu (17:16), wykorzystały słabszy fragment rywalek i zaczęły sprawiać im kłopoty serwisami - asami popisały się Wiktoria Paluszkiewicz (19:18) oraz Gabriela Makarowska-Kulej (22:19). W końcówce utrzymały korzystny wynik, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Hanna Hellvig (25:23).

Trzecia odsłona miała niecodzienny przebieg. Drużyna z Bielska-Białej rozpoczęła ją efektownie i gospodynie przegrywały 1:8. Opolanki miały problemy w przyjęciu, a trzecią partię rozpoczęły bez swojej liderki - Katarzyny Zaroślińskiej-Król. W środkowej części seta przegrywały 8:16, zerwały się jednak do walki i zmniejszyły różnicę (15:18). W końcówce przewaga bielszczanek stopniała do dwóch oczek, Nikola Abramajtys wywalczyła piłkę setową (21:24), ale siatkarki UNI doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Wygrały tę wojnę nerwów, a wynik na 28:26 ustaliła Hanna Hellvig.

Mimo porażki w końcówce, bielszczanki znów lepiej rozpoczęły kolejnego seta (4:8), nie poszły jednak za ciosem. Rywalki złapały punktowy kontakt (9:10), a po asie Hanny Hellvig wyrównały (16:16). Końcówkę po swojej myśli rozegrały opolanki, które wygrały cztery akcje od stanu 21:21. Hellvig skończyła atak, dołożyła blok, później kolejny atak, a ostatni punkt dał ekipie UNI błąd przeciwniczek (25:21).

Najwięcej punktów: Hanna Hellvig (18), Iga Kępa (10) - UNI; Kertu Laak (14), Nikola Abramajtys (14), Martyna Borowczak (13), Marta Orzyłowska (10) - UNI. Siatkarki UNI lepiej punktowały blokiem (12-10), a przyjezdne zagrywką (5-9); sporo błędów własnych po obu stronach (27 - UNI, 31 - BKS). MVP: Hanna Hellvig (16/39 = 41% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 17% pozytywnego przyjęcia).



UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (17:25, 25:23, 28:26, 25:21)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wirginia Mulka, Iga Kępa, Elan McCall, Wiktoria Paluszkiewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka, Giulia Gennari – Adriana Adamek (libero) oraz Nikola Abramajtys, Reka Bozoki-Szedmak, Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 1–O dla UNI.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI