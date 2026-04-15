To wyglądało groźnie! Siatkarka reprezentacji Polski zniesiona z boiska

Siatkówka

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała przegrały na wyjeździe z UNI Opole 1:3 w pierwszym spotkaniu o trzecie miejsce Tauron Ligi. Na domiar złego, groźnie wyglądającego urazu doznała środkowa bielskiego klubu - Aleksandra Gryka.

Siłaczka w niebieskim stroju sportowym, z pomocą zespołu medycznego, opuszcza boisko do siatkówki po kontuzji.
fot. Polsat Sport
Aleksandra Gryka doznała kontuzji w meczu o trzecie miejsce Tauron Ligi.

Sytuacja miała miejsce w premierowej odsłonie spotkania, przy sześciopunktowej przewadze BKS (12:18). Aleksandra Gryka, próbując zablokować atak Elan McCall, pechowo nadepnęła na stopę rywalki. Środkowa upadła na parkiet, a po chwili została zniesiona z boiska. Zastąpiła ją Nikola Abramajtys.

 

W pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport, trener Bartłomiej Piekarczyk poinformował, że siatkarka doznała urazu kolana. Na ten moment nie wiadomo, jak groźna jest to kontuzja.

 

– Kolano. Znieśliśmy ją z boiska, a potem widziałem, że w miarę normalnie chodziła. Wstępne badania pokażą, co się wydarzyło. Mocno wierzymy, że wróci do dyspozycji i jeszcze nam pomoże – powiedział szkoleniowiec BKS.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDRA GRYKABKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁAEKSTRAKLASA SIATKAREKSIATKÓWKATAURON LIGA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

