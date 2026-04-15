To wyglądało groźnie! Siatkarka reprezentacji Polski zniesiona z boiska

Sytuacja miała miejsce w premierowej odsłonie spotkania, przy sześciopunktowej przewadze BKS (12:18). Aleksandra Gryka, próbując zablokować atak Elan McCall, pechowo nadepnęła na stopę rywalki. Środkowa upadła na parkiet, a po chwili została zniesiona z boiska. Zastąpiła ją Nikola Abramajtys.

W pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport, trener Bartłomiej Piekarczyk poinformował, że siatkarka doznała urazu kolana. Na ten moment nie wiadomo, jak groźna jest to kontuzja.

– Kolano. Znieśliśmy ją z boiska, a potem widziałem, że w miarę normalnie chodziła. Wstępne badania pokażą, co się wydarzyło. Mocno wierzymy, że wróci do dyspozycji i jeszcze nam pomoże – powiedział szkoleniowiec BKS.

